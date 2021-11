PHOENIX

phoenix live: Gedenkstunde zum Volkstrauertag - Sonntag, 14. November 2021, 13.30 Uhr

Bonn (ots)

phoenix überträgt die Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag aus dem Bundestag ab 13.30 Uhr live mit Gebärdensprache. Die Gedenkstunde erinnert an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und blickt in diesem Jahr besonders auf den Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der Besetzung Jugoslawiens und Griechenlands begann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr und hält die Rede zum Totengedenken, in der er auch der Opfer von Terrorismus, Extremismus, Antisemitismus und Rassismus gedenken will. ARD-Korrespondent Klaus Weidmann kommentiert das Geschehen im Plenarsaal.

