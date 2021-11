PHOENIX

"phoenix persönlich" am 5.11.2021, 18:00 Uhr: Louisa Dellert zu Gast bei Inga Kühn

Bonn (ots)

"Die Medien bezeichnen mich als Greenfluencerin. Meine Themen sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz, aber auch Politik nimmt einen großen Stellenwert in meinem Internetauftritt ein", so die Autorin, Podcasterin und Influencerin Louisa Dellert.

In ihrem aktuellen Buch "Wir" beschäftigt sich Dellert mit den großen Themen der Zeit wie beispielsweise der Klimakrise, der Migration, der Gleichberechtigung oder auch dem Hass in den sozialen Netzwerken. Einer ihrer zentralen Forderungen lautet: Wir brauchen eine neue Debattenkultur: "Menschen sollen konstruktiv miteinander streiten. Wir müssen auch in Zukunft miteinander reden können. Wenn allerdings digitaler Hass und digitale Hetze immer präsenter werden und wir es nicht mehr schaffen, einander auf sachlicher Ebene zu begegnen, kann es ganz schnell passieren, dass sich viele Menschen nicht mehr an gesellschaftlichen Unterhaltungen beteiligen möchten."

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Inga Kühn mit der Influencerin Louisa Dellert über die Klimakrise und die Weltklimakonferenz, ihre Erwartungen an eine Ampel-Koalition, das Gendern, ihr Selbstverständnis als Influencerin und was man gegen digitalen Hass tun kann.

