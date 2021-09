phoenix Doku-Schwerpunkt zu 20 Jahre "9/11 - Tag des Terrors"

PHOENIX

Samstag, 11. September 2021, ab 22.30 Uhr und Sonntag, 12. September 2021, ab 14.00 Uhr

Es war eines der einschneidendsten und folgenreichsten Ereignisse der jüngsten Neuzeit: Der Anschlag des 11. September 2001 in den USA. Vor genau 20 Jahren verübte eine Gruppe islamistischer Terroristen innerhalb weniger Stunden mehrere koordinierte Selbstmordattentate mit mehr als 3000 Todesopfern - und traf die bis dahin scheinbar unverwundbare Supermacht mitten ins Herz.

In der Folge riefen die USA den "Kampf gegen den Terror" aus und führten einen fast 20 Jahre dauernden Krieg in Afghanistan und später auch im Irak, was letztlich maßgeblich zur Stärkung des heutigen islamistischen Terrorismus beitrug.

Wer waren die Attentäter genau, welchen Hintergrund hatten sie und wer hat ihre Taten finanziert? Welche Auswirkungen hatten die Anschläge auf das Selbstwertgefühl der USA und vor allem auf die internationale Sicherheitspolitik? Wo steht die internationale Staatengemeinschaft heute im Kampf gegen den islamistischen Terror?

Diesen Fragen geht phoenix in einem Doku-Schwerpunkt zum Thema "9/11 - Tag des Terrors" mit zahlreichen Dokumentationen und Reportagen nach, die auch neueste, investigative Erkenntnisse zum internationalen Terrorismus beleuchten.

Weitere Infos dazu finden Sie unter https://phoenix.de/s/RZ

