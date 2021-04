PHOENIX

phoenix runde: Machtkampf in der Union - Laschet oder Söder?, Dienstag, 13. April 2021, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Klarer Zuspruch aus der CDU-Führung: Armin Laschet ist auf dem Weg ins Kanzleramt einen Schritt weiter, denn das CDU-Präsidium hat sich am Montag deutlich hinter ihren Vorsitzenden als Kanzlerkandidaten gestellt. Am Sonntag hat aber auch CSU-Chef Markus Söder klargestellt, dass er selbst auch gerne Kanzlerkandidat der Union werden würde; auch er wird am Montag von seiner Parteispitze gestützt. Nach außen geben sich die Kontrahenten versöhnlich. Söder signalisiert, dass er im Zweifelsfall hinter Laschet stehen wird. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Klar ist: Nur wenn CDU und CSU an einem Strang ziehen, kann die Union im Wahlkampf erfolgreich sein.

Wie sehr möchte Söder Kanzler werden? Warum kriegt Laschet in der CDU-Führung so großen Zuspruch? Wie verschieden ticken die Kandidaten?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Ruprecht Polenz, CDU

- Matern von Marschall, CDU, MdB

- Richard Hilmer, Geschäftsführer "policy matters"

- Katharina Hamberger, Deutschlandfunk

