PHOENIX

Daniel Günther (CDU) zu Laschet: "Das war die Rede seines Lebens"

Bonn (ots)

Bonn/Kiel, 16. Januar 2021. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zeigt sich im phoenix-Interview von der Bewerbungsrede des neugewählten Bundesvorsitzenden der CDU, Armin Laschet, beeindruckt. "Das war wirklich die Rede seines Lebens, er hat genau den Ton getroffen", so Günther. Die Kernaufgabe eines Parteivorsitzenden, "die gesamte Breite der Partei zu repräsentieren und die unterschiedlichen Flügel der Partei einzubinden" sei Laschet in seiner Rede gelungen. "Er hat klargemacht, dass er nicht ein reines Weiter-so will", auch wenn er den Kurs der Mitte beibehält, so Günther. "Aber er hat eben auch sehr klar beschrieben, was es für ihn heißt, das nächste Jahrzehnt als Modernisierungsjahrzehnt auszurufen."

