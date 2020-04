PHOENIX

phoenix informiert in den Osterwochen aktuell über Corona-Krise

Bonn (ots)

phoenix wird auch in beiden Osterwochen laufend und aktuell über die Entwicklung der Corona-Krise berichten und dafür sein Programm anpassen. Das ursprünglich vorgesehene und an die Programmzeitschriften kommunizierte Oster-Sonderprogramm wird entsprechend den aktuellen Erfordernissen geändert.

In der kommenden und übernächsten Woche wird phoenix demzufolge weiterhin alle wichtigen Pressekonferenzen der Bundes- und Landesregierungen sowie des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur Corona-Krise live oder leicht zeitversetzt zeigen.

Alle wichtigen Pressebriefings in der Bundespressekonferenz und des RKI werden mit Gebärdendolmetschung und Live-Untertitelung produziert. Auch die aktuelle phoenix vor ort-Ausgabe wird es wie bisher um 14.00 Uhr geben.

Am frühen Abend sendet phoenix um 17.30 Uhr eine 30-minütige Ausgabe von "phoenix der tag" mit ersten Zusammenfassungen des Tagesgeschehens und aktuellen Schalten u.a. ins Ausland. Die "phoenix der tag"-Ausgabe um 23.00 Uhr wird ebenfalls 30 Minuten lang sein.

Um das aktuelle Corona-Geschehen weiterhin einzuordnen und zu analysieren, wird phoenix auch in den Osterwochen Gesprächs- und Diskussionssendungen anbieten - anders als ursprünglich geplant.

Am kommenden Montag, 6. April 2020, sendet phoenix um 22.15 Uhr wie gewohnt "unter den linden". Die Gäste sind Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, und Armin Nassehi, Soziologe an der Universität München. Moderatorin ist Michaela Kolster.

Am kommenden Dienstag, 7. April 2020, und am darauffolgenden Dienstag, 14. April 2020, wird es jeweils eine "phoenix runde" mit Experten und Journalisten zur Corona-Entwicklung geben. Am Ostersonntag, um 12.00 Uhr, sendet phoenix darüber hinaus einen "internationalen frühschoppen" mit Journalisten aus dem In-und Ausland, um auch die internationalen Corona-Entwicklungen zu beleuchten und einzuordnen.

An den Osterfeiertagen sendet phoenix das ursprünglich geplante Doku-Programm. Dazu gehört am Karfreitag, 10. April 2020, im Rahmen des Thementages "Zeitreisen" ein vorab aufgezeichneter Katholischer Gottesdienst aus Münster von 15.00 bis 16.00 Uhr. Der für Ostermontag, 13. April 2020, geplante Doku-Thementag "Von Tag & Nacht" wird wie angekündigt gesendet.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell