PHOENIX

phoenix live: Bundeskanzlerin Merkel und Bundesaußenminister Maas treffen den russischen Staatspräsidenten Putin in Moskau - Samstag, 11. Januar 2020, 14.30 Uhr

Bonn (ots)

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas reisen am Samstag nach Moskau, um bei einem Arbeitsessen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin die aktuelle Lage zu diskutieren. Stand ursprünglich vor allem die Situation in Syrien, Libyen und der Ukraine auf der Agenda, wird durch die jüngste Entwicklung in Iran und Irak wohl die Lage in diesen Ländern im Mittelpunkt stehen. phoenix berichtet in einer Sondersendung von dem Treffen. Unter anderem zeigt phoenix die Pressekonferenz von Angela Merkel und Wladimir Putin live.

Moderatorin im Bonner phoenix-Studio ist Sara Bildau, ihr Gesprächspartner ist der Politikwissenschaftler Stefan Fröhlich.

