phoenix vor ort: Bekanntgabe des SPD-Mitgliederentscheids über den Parteivorsitz - Samstag, 30. November 2019, 17.45 Uhr

Wer wird die neue Doppelspitze der SPD? Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder Klara Geywitz und Olaf Scholz? Für welches Duo die Parteimitglieder abgestimmt haben, wird am Samstag, 30. November, in der SPD-Parteizentrale bekannt gegeben. Die Verkündung des Abstimmungsergebnisses des SPD-Votums sendet phoenix live aus Berlin von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr. phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer berichtet direkt aus dem Willy-Brandt-Haus über das Ergebnis des Mitgliedervotums. Expertin an seiner Seite ist die Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin Julia Reuschenbach von der Universität Bonn. Auf dem SPD-Parteitag in Berlin, vom 6. bis 8. Dezember 2019, soll die Doppelspitze eine Woche später dann formal gewählt werden.

