phoenix vor ort Live: Haushaltswoche im Deutschen Bundestag - Dienstag, 10. September 2019, ab 9.45 Uhr, bis Freitag, 13. September 2019, ab 8.45 Uhr

Eine Lösung im Streit um die Schwarze Null ist noch immer nicht in Sicht. Es gibt u. a. Begehrlichkeiten bei den Themen Klimawandel, Verteidigung und Grundrente. phoenix begleitet die viertägigen Sitzungen zum Bundeshaushalt mit einer umfassenden Live-Übertragung - täglich rund neun Stunden. Die Debatten werden am Dienstag, 10. September 2019, um 10.00 Uhr eröffnet. Highlight ist traditionell am Mittwoch, 11. September 2019, ab 9.00 Uhr die Generalaussprache zur Regierungspolitik anlässlich des Kanzler-Etats mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

