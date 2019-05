PHOENIX

unter den linden: Der Reichtums-Streit - Wie sozial ist unsere Marktwirtschaft? - Montag, 06. Mai 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Plötzlich diskutiert das Land die Systemfrage. Juso-Chef Kevin Kühnert hat sie aufgeworfen und nun streiten Politiker und Experten, ob die Wohlstands- und Lastenverteilung in Deutschland systemisch ungerecht verteilt sei. Von Überwindung des Kapitalismus ist da die Rede und von demokratischem Sozialismus. All das geschieht in einer Zeit, in der es Deutschland wirtschaftlich gut geht - zu gut? Leisten wir uns eine Debatte, die den Standort Deutschland gefährdet oder beginnen wir einen längst überfälligen gesellschaftlichen Diskurs zurück zu den Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft? Darüber diskutiert Moderator Helge Fuhst mit seinen Gästen:

Katja Kipping, DIE LINKE, Parteivorsitzende

und

Prof. Michael Hüther, Direktor Institut der deutschen Wirtschaft

http://ots.de/M3TEeh

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell