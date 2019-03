PHOENIX

phoenix vor ort: SPD-Parteikonvent in Berlin, 23. März 2019, ab 11.15 Uhr

"Kommt zusammen und macht Europa stark" - unter diesem Motto steht an diesem Samstag der Europakonvent der SPD, bei dem die Sozialdemokraten ihr Programm zur Europawahl verabschieden wollen. In Berlin werden dazu Reden der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles sowie der beiden Spitzenkandidaten Katarina Barley und Udo Bullmann erwartet. Als europäischer Gast wird die schwedische Außenministerin und Sozialdemokratin Margot Wallström ein Grußwort an die rund 200 Delegierten richten. phoenix überträgt den SPD-Konvent live von 11.15 Uhr an, Reporter im "Berlin Congress Center" ist Erhard Scherfer, der mit SPD-Europapolitikern sprechen und den Konvent zudem mit der Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller vom Hessischen Rundfunk einordnen wird.

Im Anschluss an die Reden diskutieren die Delegierten den 32 Seiten langen Programmentwurf, der zuvor mit Mitgliedern, den Parteigliederungen, Gewerkschaften, Verbänden, Nichtregierungs-Organisationen und gesellschaftlichen Initiativen erörtert wurde. Darin betonen die Sozialdemokraten, dass Zusammenhalt der Schlüssel zur Erfolgsgeschichte Europas sei. Dies gelte nicht nur für soziale Fragen. Europa müsse vielmehr auch in der Wirtschafts-, Steuer-, Klima- und Friedenspolitik mit einer Stimme sprechen.

