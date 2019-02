PHOENIX

phoenix runde: USA in trouble? - Trumps Rede zur Lage der Nation - Dienstag, 05. Februar 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

"Einheitsstiftend", "visionär" und eine "inspirierende Vision amerikanischer Größe", so wird Trumps Rede zur Lage der Nation durch das Weiße Haus angekündigt. Die Erwartungen an den US-Präsidenten sind hoch, die Skepsis ebenso. Wochenlang hat der Haushaltsstreit die USA lahmgelegt, viele Themen bleiben ungelöst: Die Lage an der Grenze zu Mexiko, der Handelsstreit mit China und die Kündigung des INF-Vertrages.

Wie ist die Zwischenbilanz nach zwei Jahren Präsidentschaft Trump? Welche Lösung gibt es um die Finanzierung der Mauer zu Mexiko? Welche Risiken bergen die Handelskonflikte für die Weltwirtschaft? Gibt es ein neues militärisches Wettrüsten?

Anke Plättner diskutiert mit:

Georg Mascolo, Journalist, Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung George Weinberg, Republicans Overseas Eveline Metzen, Geschäftsführerin American Chamber of Commerce Julius van de Laar, Politikberater

Wiederholung 24:00 Uhr http://ots.de/PwZiiD

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell