phoenix runde: Proteste in Frankreich - Unruhe in Europa? - Dienstag, 4. Dezember 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Barrikaden und Aufruhr - der Protest gegen die Regierenden durfte in Frankreich schon immer etwas rustikaler und auch radikaler sein als bei den Nachbarn im übrigen Europa. Doch seit Gewalt und Zerstörung sogar vor einem nationalen Heiligtum wie dem Triumphbogen in Paris nicht Halt machen, scheint eine neue Eskalationsstufe erreicht. Extremisten von links und von rechts in ungewohnter Eintracht randalieren gemeinsam mit Wutbürgern in gelben Westen gegen Emmanuel Macrons Reformagenda.

Brexit, Katalonien, Energiewende, Zuwanderung - auch in anderen europäischen Ländern scheint sich der politische Diskurs auf die Straße und in Protestcamps zu verlagern. Und während wütende Bürger marschieren und protestieren wirkt die Politik eher ideenlos und ratlos.

Woher kommt die Wut? Hat die Politik den Draht zur Basis verloren? Oder ist unsere Gesellschaft einfach nur politischer als früher?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Hélène Kohl, Deutschlandkorrespondentin Radio Europe 1 - Prof. Bernhard Pörksen, Kommunikations- und Medienwissenschaftler Universität Tübingen - Hansjörg Schmitt, Mitbegründer Pulse of Europe - Daniel Goffart, Focus

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell