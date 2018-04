phoenix-Programm zur Ungarn-Wahl - Donnerstag, 05. April 2018 - Sonntag, 08. April 2018

Bonn (ots) - Zur Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag, 8. April 2018, widmet sich phoenix in Sondersendungen, Live-Strecken und Dokumentationen dem demokratisch umstrittenen Mitgliedsstaat der Europäischen Union.

Seitdem der rechts-nationale Ministerpräsident Viktor Orbán mit seiner Fidesz-Partei das Land regiert, fällt Ungarn durch seine konservative, rechtsnationale Politik auf, in der demokratische Werte wie Pressefreiheit, Gewaltenteilung und Bürgerrechte gesetzt werden.

Obwohl die Zivilgesellschaft längst begonnen hat, sich gegen das Regime aufzulehnen durch Proteste für Gleichberichtigung sowie gesellschaftliche Vielfalt protestiert, ist die Opposition mit der rechtsextremen Partei Jobbik und ihrem Gegenkandidaten Peter Marki-Zay sowie einer Mitte und Linken Fraktion schwach aufgestellt. Daher ist eine dritte Amtszeit Viktor Orbáns zu erwarten ist.

Am Donnerstag, 05. April 2018, zeigt pheonix zur Primetime die Mein Ausland spezial Reportage "Neue Heimat Ungarn - Eldorado für Rechtsextreme?", die sich auf die Spuren der Regierung Viktor Orbáns der vergangenen acht Jahre begibt.

Im phoenix-Thema am Freitag, 06. April 2018, um 10.30 Uhr werfen die ARD-Korrespondenten für Südosteuropa vom Studio Wien, Till Rüger, Susanne Glass, Michael Mandlik und Darko Jakovljevic einen kritischen Blick auf die Entwicklung des Landes.

Am Wahltag beginnt das phoenix-Sonderprogramm um 17.00 Uhr mit dem Thema "Ungarn vor der Wahl" und der Reportage "Neu Heimat Ungarn". Um 18.45 Uhr öffnet phoenix sein Programm für eine halbstündige Sondersendung mit den ersten Prognosen, der Hochrechnung und Einordnungen des Wahlergebnisses.

