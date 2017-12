phoenix Live: CSU-Parteitag in Nürnberg - Freitag, 15. Dezember 2017, ab 14.00 Uhr und Samstag, 16. Dezember 2017, ab 9.30 Uhr

Bonn (ots) - Seit der Bundestagswahl tobt in Bayern der Machtkampf. Die CSU schien personell und institutionell gespalten, wie sie es lange nicht mehr war. Mittlerweile ist geklärt: Im ersten Quartal 2018 wird Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender und Noch-Regierungschef, die Staatskanzlei räumen. Markus Söder wird als Ministerpräsident nachrücken und im kommenden Herbst auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Beim Parteitag in Nürnberg sollen nun die Mitglieder ihren Segen zur Absprache der beiden Politiker geben - reine Formsache? phoenix berichtet am Freitag und Samstag live aus der Messe Nürnberg.

Im Mittelpunkt des Parteitags steht unter anderem die Wahl des neuen Vorstands. Parteichef Horst Seehofer will erneut antreten, zudem droht eine Kampfkandidatur um die fünf Stellvertreterposten.

Vor Ort in Nürnberg ist phoenix-Moderator Michael Krons. Beim ihm zu Gast sind die Journalisten Eckart Lohse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, und Wolfgang Wittl, Süddeutsche Zeitung, die zu Beginn des Parteitags ihre Erwartungen formulieren. Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuther ist ebenfalls bei Michael Krons und ordnet das Geschehen ein.

Im Saal fängt phoenix-Reporterin Inge Swolek die Stimmung ein und führt Interviews mit Parteimitgliedern. Off-Kommentator ist Claudius Crönert.

