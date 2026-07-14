Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Münchner Wissenschaftler Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp wird gemeinsam mit Prof. Richard DiMarchi sowie Prof. Svetlana Mojsov mit dem Broermann Medical Innovation Award 2026 ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Mit einem Preisgeld von einer Million Euro ist der Broermann Medical Innovation Award einer der höchstdotierten Medizinpreise der Welt

Auszeichnung für bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Stoffwechselforschung

Forscher lieferten Grundlage für Diabetesmedikamente und Abnehmspritze

Feierliche Verleihung durch den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein

Die Jury des Broermann Medical Innovation Award (BMIA) zeichnet Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp (Ludwig-Maximilians-Universität München), Prof. Svetlana Mojsov (The Rockefeller University, New York, USA) und Richard DiMarchi (Indiana University, Indiana, USA) für ihre wegweisende Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Stoffwechselforschung aus. Der BMIA wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Mit einer Dotierung von einer Million Euro zählt der Preis zu den höchstdotierten Auszeichnungen für medizinische Forschung weltweit.

Eine Revolution im Kampf gegen Übergewicht

Mit der Auszeichnung von Prof. Svetlana Mojsov, Prof. Richard DiMarchi und Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp würdigt die Jury drei Wissenschaftler:innen, deren Arbeiten die Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas klinisch revolutioniert haben. Mojsovs Entdeckung des Inkretinhormons GLP-1 bildet die Grundlage einer neuen Medikamentenklasse, DiMarchis Peptid-Design und Tschöps translationale Stoffwechselforschung führten zur Entwicklung innovativer Multiagonisten, die Blutzucker kontrollieren, Körpergewicht deutlich senken und das kardiometabolische Risiko nachhaltig verbessern. Weitere positive Effekte dieser neuartigen Medikamentenklasse sind zurzeit in der Erforschung.

Mit ihrer bahnbrechenden Forschung haben Mojsov, DiMarchi und Tschöp ein völlig neues Kapitel in der Stoffwechseltherapie aufgeschlagen und die Grundlage für die heutigen Abnehmspritzen geschaffen. Ihre Arbeiten verbinden präzise Grundlagenforschung mit innovativer Arzneimittelentwicklung und prägen eine Medikamentenklasse, die für viele Menschen weltweit die Lebensqualität und den Gesundheitsstatus nachhaltig verbessert.

Prof. Matthias Tschöp, Präsident der LMU München, sagt: "Es ist eine besondere Ehre, den Broermann Award gemeinsam mit Svetlana Mojsov und Richard DiMarchi für die therapeutischen Prinzipien und Arzneimittelklassen zu erhalten, auf denen die heute effektivsten Adipositasmedikamente beruhen. Ganz im Sinne des Preises prägen unsere Entdeckungen des bioaktiven GLP-1 und der gewichtsreduzierenden Effekte von GIP und Glukagon sowie unsere Erfindung dualer und dreifacher Darmhormon-Koagonisten heute weltweit die Behandlung von Adipositas und Diabetes."

Prof. Richard DiMarchi, Distinguished Professor of Chemistry und Gill Chair in Biomolecular Sciences an der Indiana University sagt: "Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin dankbar für diese internationale Auszeichnung sowie für die Möglichkeit, sie mit zwei hochgeschätzten Kollegen teilen zu dürfen. Der Durchbruch in der Behandlung von Adipositas ist das Ergebnis eines ein halbes Jahrhundert währenden Weges, der durch Fortschritte in der makromolekularen Chemie und deren therapeutische Anwendung ermöglicht wurde."

Prof. Svetlana Mojsov, Lulu Chow Wang and Robin Chemers Neustein Research Professor an der Rockefeller University New York sagt: "Ich danke der wissenschaftlichen Jury des Broermann Medical Innovation Award für diese Auszeichnung, die meinen Beitrag zur Entdeckung von GLP-1 würdigt, der die Grundlage für die Entwicklung wirksamer Therapien gegen Diabetes und Adipositas durch Professor DiMarchi und Professor Tschöp gelegt hat."

"Die diesjährigen Preisträger haben mit ihrer Forschung weit mehr als nur einen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt. Therapien, die auf ihren Erkenntnissen basieren, verändern bereits heute das Leben von Millionen Menschen. Ihre Forschung hat neue Wege in der Behandlung von Diabetes und Adipositas eröffnet, die ursächlich für eine Vielzahl von Folgeerkrankungen sind. Svetlana Mojsov, Richard DiMarchi und Matthias Tschöp zeigen eindrucksvoll, welche Kraft in mutiger wissenschaftlicher Neugier, Beharrlichkeit und internationaler Zusammenarbeit steckt. Mit dem Broermann Medical Innovation Award werden Persönlichkeiten geehrt, die mit ihren Leistungen neue Maßstäbe setzen und Patienten weltweit Hoffnung schenken. Es macht mich sehr glücklich, dass wir diese großartige Leistung ehren dürfen", sagt Titia Olivia große Broermann, Gesellschafterin der Asklepios Kliniken Gruppe.

Auswahlverfahren durch renommierte Jury

Die Preisträger des Broermann Medical Innovation Award werden von einer wissenschaftlich herausragenden Jury ausgewählt, die sich aus neun hochrangigen Mitgliedern renommierter Institute zusammensetzt: Prof. Dr. Werner Seeger (Chair des Broermann Medical Innovation Award), Prof. Dr. Karsten Krüger (Mitglied des Präsidiums der Justus-Liebig-Universität Gießen), Prof. Dr. Isabelle Bekeredjian-Ding (Mitglied des Präsidiums der Philipp-Universität Marburg), Prof. Dr. Britta Siegmund (Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft), Prof. Dr. Stefan Offermanns (Direktor des Max-Planck-Institutes für Herz- und Lungenforschung), Prof. Dr. Otmar Wiestler (Past-Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft), Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger (Direktor des Fraunhofer-Instituts für translationale Medizin und Pharmakologie), Prof. Dr. Philipp Beckhove (Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Immuntherapie), Dr. Jan Liersch (Geschäftsführer der Broermann Holding GmbH). Unterstützt von einem Kreis internationaler Gutachter:innen prüft das Komitee alle Nominierungen in einem mehrstufigen Verfahren, das höchste wissenschaftliche Qualität und Unabhängigkeit gewährleistet. Die Entscheidung basiert auf strengen Auswahlkriterien.

Zu den Preisträger:innen

Prof. Svetlana Mojsov ist Biochemikerin mit Wurzeln in Skopje, Nordmazedonien, die ihre wissenschaftliche Laufbahn in der Peptidchemie an der Rockefeller University (New York) begann. Sie identifizierte in den 1980er-Jahren die biologisch aktive Form des Hormons GLP-1 und zeigte seine zentrale Rolle als Inkretin im Glukosestoffwechsel, womit sie den Grundstein für eine völlig neue Klasse von Diabetes- und Adipositasmedikamenten legte. Heute forscht sie als Lulu Chow Wang and Robin Chemsters Neustein Research Professorin an der Rockefeller University weiter zu Peptidhormonen und ihrem therapeutischen Potenzial.

Prof. Richard DiMarchi ist US-amerikanischer Peptidchemiker und Professor an der Indiana University, der sich früh auf Hormone des Glukose- und Energiestoffwechsels spezialisiert hat. Seine Arbeiten zur chemischen Optimierung und Stabilisierung von Peptidwirkstoffen - darunter GLP-1, GIP, Glukagon und Insulin - waren wegweisend für die Entwicklung moderner Inkretintherapien und multiagonistischer Peptidmedikamente. Neben seiner akademischen Tätigkeit ist DiMarchi als Unternehmer und wissenschaftlicher Berater in der Biotech-Industrie tätig.

Prof. Matthias H. Tschöp ist ein deutscher Arzt und Stoffwechselforscher, der als Forscher und Professor in den USA, aber auch als Gründungsdirektor des Helmholtz Diabeteszentrums und Lehrstuhlinhaber für Stoffwechselmedizin an der TU München, die Entwicklung effektiver Adipositastherapie entscheidend vorantrieb. Seit Oktober 2025 ist er Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die diesjährigen Preisträger wurden bis dato mit zahlreichen wissenschaftlichen Preisen für ihre wegweisende Forschung ausgezeichnet, der Broermann Medical Innovation Award ist aber die erste Auszeichnung, die die entscheidenden Entdeckungen von

aktivem GLP-1 bis zu gewichtsreduzierenden Wirkungen von GIP und Glucagon, sowie der Multiagonisten-Therapie in einer gemeinsamen Ehrung zusammenführt.

Weltweit höchstdotierter Medizinpreise wird zum zweiten Mal vergeben

Der Broermann Medical Innovation Award wird 2026 zum zweiten Mal für zukunftsweisende Spitzenleistungen in der medizinischen Forschung vergeben. Der mit einer Rekordsumme von 1 Million Euro dotierte internationale Preis wurde 2024 von Dr. Bernard große Broermann, dem Gründer der Asklepios Kliniken, ins Leben gerufen, um bahnbrechende Entdeckungen mit hohem Nutzen für Patienten weltweit zu fördern. Bei seiner Premiere im Jahr 2025 ging der prestigeträchtige Award an die beiden US-Krebsforscher Prof. Dr. Carl June (University of Pennsylvania) und Prof. Dr. Michel Sadelain (Columbia University). Sie wurden für ihre Pionierarbeit bei der Entwicklung der revolutionären CAR-T-Zelltherapie gegen Krebs ausgezeichnet.

Die feierliche Verleihung findet in diesem Jahr am 17. November 2026 in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden statt. Überreicht wird der Preis abermals durch den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein.

Pressekontakt

Dr. Corinna Larsen

Tel.: +49 (0) 641 / 985-42302

E-Mail: contact@broermann-award.org

https://www.broermann-award.org/

https://www.linkedin.com/company/broermann-medical-innovation-award/

https://www.instagram.com/broermannaward/

https://bsky.app/profile/broermannaward.bsky.social

https://mastodon.social/@BroermannMedicalnnovationAward

https://www.facebook.com/profile.php?id=61567211302915#

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell