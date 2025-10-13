Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios eröffnet neuen Logistik-Hub in Frankfurt am Main

Bild-Infos

Download

Hamburg/Frankfurt a. M. (ots)

Neuer Logistik-Hub stärkt Versorgungssicherheit und Effizienz der Kliniken der Asklepios Gruppe in der Mitte und im Süden Deutschlands

Auch Einrichtungen von RHÖN und MEDICLIN sowie externe Einrichtungen werden zukünftig aus Frankfurt beliefert

Asklepios Großhandelsgesellschaft feiert zehnjähriges Bestehen

Die Asklepios Kliniken Gruppe hat am Freitag in Frankfurt am Main einen weiteren hochmodernen Logistik-Hub eröffnet. Der neue zentrale Standort in Frankfurt-Fechenheim spielt künftig eine Schlüsselrolle bei der Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios, RHÖN, MEDICLIN) in Mitte- und Süddeutschland. Neben den Kliniken und Einrichtungen der Asklepios Gruppe in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und dem Saarland werden auch externe Kunden beliefert.

Der neue Logistik-Hub wurde von der Asklepios Großhandelsgesellschaft in einer bestehenden Immobilie mit hochmoderner Automatisierungstechnik und Robotik ausgestattet. Auf knapp 6.000 Quadratmetern Fläche werden rund 2.000 unterschiedliche Produkte (u. a. Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial, aber auch Büro- und Wirtschaftsbedarf) gelagert und kommissioniert. Während der offiziellen Eröffnung des neuen Logistik-Hubs wurde mit rund 150 Gästen auch das zehnjährige Bestehen der Asklepios Großhandelsgesellschaft gefeiert.

"Der neue Logistik-Hub ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung der Einkaufs- und Versorgungsstrukturen der Asklepios Gruppe", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, zu der auch die RHÖN-KLINIKUM AG und die MEDICLIN AG zählen. Das 2022 eröffnete Asklepios Zentrallager in Bad Oldesloe - das größte seiner Art in Deutschland - versorgt den Frankfurter Hub mit Palettenware und stellt somit auch die Versorgung der Kliniken und Einrichtungen in Mitte und Süd des Konzerns sicher. "Durch die Übernahme aller Einkaufs- und Logistikdienstleistungen rund um die Materialwirtschaft durch die Asklepios Großhandelsgesellschaft können wir Prozesse weiter optimieren, Synergien nutzen und die Versorgungssicherheit unserer Kliniken und Einrichtungen nachhaltig verbessern", so Gemmel. Er gratulierte der Asklepios Großhandelsgesellschaft zugleich zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Seit 2015 wurden eine Reihe von Meilensteinen erreicht, unter anderem die Zentralisierung, Digitalisierung und Automatisierung der Einkaufs- und Logistikstrukturen im Konzern Aufbau der eigenen Lagerstruktur, die asklepiosweite Wäschestandardisierung, die Versorgung externer Kunden sowie die Integration der Teilkonzerne RHÖN und MEDICLIN in die strategische Einkaufsstruktur der Asklepios Großhandelsgesellschaft.

"Mit dem neuen Logistik-Hub können wir die Versorgung unserer Kliniken von Asklepios, RHÖN und MEDICLIN sowie externer Kunden noch besser und effizienter sicherstellen", sagt Janis Gadanac, Geschäftsführer der Asklepios Großhandelsgesellschaft mbH.

Vor drei Jahren bereits hat Asklepios mit dem Logistikzentrum in Bad Oldesloe durch den Einsatz modernster Technologien Maßstäbe in der Logistik für die Gesundheitsversorgung gesetzt. Dieses moderne Logistikzentrum in Norddeutschland gilt als eines der fortschrittlichsten in Deutschland. Mit hochautomatisierten Lager- und Kommissioniersystemen sowie innovativen IT-Lösungen sorgt das Bad Oldesloer Logistikzentrum für eine effiziente und zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Kliniken. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Materialbereitstellung, minimiert Lagerzeiten und trägt maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit innerhalb der Asklepios Gruppe auf höchstem Niveau zu halten.

Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell