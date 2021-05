Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios ist Gewinner des Axia Best Managed Companies Award 2021

- Zweite Auszeichnung in Folge als erfolgreich geführtes und vorbildliches Unternehmen durch Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und BDI

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat zum zweiten Mal in Folge den Axia Best Managed Companies Award gewonnen. Mit dem Award zeichnen Deloitte, WirtschaftsWoche, Credit Suisse und der BDI jährlich vorbildlich geführte mittelständische Unternehmen aus - als Ansporn und Vorbild für andere, die Zukunft ebenfalls mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung zu gestalten. Das renommierte Gütesiegel wurde heute in Hamburg an den Vorstand der Asklepios Kliniken Gruppe übergeben. Kai Hankeln (Chief Executive Officer) und Hafid Rifi (Chief Financial Officer) nahmen die begehrte Auszeichnung persönlich entgegen. Überreicht wurde der Preis von Ibo Teuber, Director im Bereich Health Care bei Deloitte, begleitet von Dr. Arno Probst, Partner bei Deloitte, sowie André Spiewak, Leiter Key Clients für Norddeutschland Credit Suisse. Asklepios - als Klinikgruppe an 160 Standorten in 14 Bundesländern aktiv und ein Vorreiter der Digitalisierung in der Branche - hatte die Jury aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zuvor in allen vier unternehmerischen Schlüsselbereichen "Strategie", "Produktivität & Innovation", "Kultur & Commitment" und "Governance & Finanzen" beeindruckt. Die Jury lobte Asklepios und die anderen Preisträger für ihre "nachweislich hervorragende Unternehmensführung, mit der sie auch in herausfordernden Zeiten ihren Erfolgskurs beibehalten."

"Die Auszeichnung mit dem Axia Best Managed Companies Award 2021 freut uns außerordentlich", sagt Kai Hankeln, CEO von Asklepios. "Während der Corona-Pandemie haben wir sowohl medizinisch als auch mit innovativen digitalen Angeboten gezeigt: Unsere Häuser sind mit ihren engagierten Mitarbeitern eine wichtige Stütze des Gesundheitssystems. An diese Leistung werden wir auch in Zukunft anknüpfen und als integrierter, digitaler Gesundheitskonzern neue Wege der Spitzenmedizin beschreiten. Die Basis für unseren Erfolg bildet dabei unser einzigartiges Team, das unermüdlich für unsere Patienten im Einsatz ist und die Versorgungssicherheit dauerhaft sicherstellt."

"Asklepios hat in den vergangen, extrem herausfordernden Monaten einen maßgeblichen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland geleistet, unter anderem durch die kurzfristige Bereitstellung von zusätzlichen 500 Intensiv- und Beatmungsbetten, durch die Beschaffung der dringend benötigten Schutzausrüstung, durch die Etablierung einer gut funktionierenden Infrastruktur für COVID-Testungen und zuletzt auch durch die Unterstützung der Impfungen gegen die Corona-Erkrankung an den Klinik-Standorten von der Nordseeinsel Sylt bis zum Bodensee. Auch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie konnten wir bisher gut abfedern, indem wir uns seit Beginn des Geschäftsjahrs mit Nachdruck auf unsere Liquidität fokussiert haben", sagt Hafid Rifi, CFO von Asklepios.

Gleichzeitig richtet Asklepios CEO Hankeln einen Appell an alle Patienten mit Erkrankungen jenseits von COVID-19, die Hemmungen vor einem Klinikbesuch haben: "Kommen Sie in die Kliniken - unsere Häuser sind sicher, das medizinische Personal ist geimpft und wir haben hervorragende Hygienekonzepte!" Vor allem Patienten mit akuten Herzbeschwerden und Tumorpatienten sollten eine medizinische Behandlung nicht herauszögern.

