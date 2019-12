Salzburger Sportwelt

Genialer Winterurlaub in der Salzburger Sportwelt

Flachau (ots)

Die Höhepunkte des Winters 2019/20 im Herzen von Ski amadé

Die Ferienorte der Salzburger Sportwelt - Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann in Salzburg, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos - sind bekannt für ihre Wintersportkompetenz und echte Gastfreundschaft. Hier finden Wintersportler, Familien, Freerider und Gourmets all das vor, was sie sich für einen perfekten Winterurlaub wünschen.

Die Salzburger Sportwelt bildet das winterliche Herzstück von Österreichs größtem Skivergnügen Ski amadé mit über 760 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen. Neben Schneegarantie und höchster Wintersportkompetenz wird großer Wert auf Sicherheit, Service, Komfort, Familienfreundlichkeit, Kulinarik und Erlebnis gelegt. Jeder Ort punktet mit einem besonderen Angebot.

Flachau. Das Flachautal umfasst die drei Skigebiete Snow Space Salzburg, zu dem auch Wagrain-Kleinarl und St. Johann in Salzburg gehören, das Ski- und Freeride-Paradies Zauchensee-Flachauwinkl und den Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl mit dem Absolut Park.

Altenmarkt-Zauchensee. Zauchensee ist seit 40 Jahren Austragungsort des Audi FIS Ski Weltcup der Damen. Der Weltcuport liegt auf 1.350 Meter Seehöhe, familiärer geht's auf den Pisten von Altenmarkt zu.

Eben. Direkt an der Autobahn ist der Monte Popolo ein für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichneter Erlebnisberg.

Wagrain-Kleinarl. Der Stille Nacht Ort überzeugt mit einem vielseitgen Pistenangebot. "Wagrainis Winterwelt", der "Family Run" und die Snowparks sorgen für jede Menge Spaß.

St. Johann. Wintersportler und Gäste schätzen die perfekten Pisten und urigen Hütten auf dem Berg, das urbane Flair und die Einkaufsadressen im Tal.

Filzmoos. Familienskigebiet, Haubenköchin Johanna Maier, Pferdeschlitten und die Höhenloipe am Rossbrand begeistern Gourmets und Romantiker.

Radstadt. Die "Alte Stadt im Gebirge" punktet mit einer langen Historie. Die sechs Kilometer lange, beleuchtete Rodelbahn ist der Hit für Familien.

Top-Veranstaltungen 2019/20:

- 10. Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom , 14.01.2020 in Flachau - Audi FIS Ski Weltcup Damen Abfahrt und Alpine Kombination, 11. und 12.01.2020 in Altenmarkt-Zauchensee - 41. Dopgas Ballon Trophy , 11. bis 18.01.2020 in Filzmoos - FIVB Snow Volleyball, Bergstation Flying Mozart, 20. bis 22.3.2020 in Wagrain-Kleinarl

Kontakt:

Salzburger Sportwelt

Andrea Donabauer, MBA

5542 Flachau

+43 6457 2929

info@salzburgersportwelt.com

Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell