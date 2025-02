Testberichte.de

Deutschlands größtes Thermen- und Sauna-Ranking: Die besten liegen in Sachsen und Hessen

600 Thermen und Saunalandschaften im Vergleich

Testberichte.de hat 1,5 Millionen Online-Bewertungen ausgewertet

Top 3: Finnland Sauna Carolapark, Saunabad Großer Teich und Garden Eden Wie beliebt sind Deutschlands Wellness-Oasen? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat 1,5 Millionen Online-Bewertungen zu 600 Thermen, Freizeitbädern und Saunalandschaften ausgewertet und veröffentlicht zum vierten Mal Deutschlands umfangreichstes Thermen-Ranking.

Die Top 3: Finnland Sauna Carolapark, Saunabad Großer Teich (beide Sachsen) und Garden Eden (Hessen)

Deutschlands beliebteste Wellness-Oase ist die Finnland Sauna Carolapark im sächsischen Glauchau, sie kam als einzige auf 4,8 (von möglichen 5) Bewertungssterne. Besucher loben insbesondere die mit Liebe zum Detail zubereitete Speisen und Getränke, das freundliche Personal und die familiäre Atmosphäre. Das Saunabad Großer Teich aus Limbach-Oberfrohna, vormaliger Sieger in der letzten Auflage des Rankings (2020), belegt mit nach wie vor 4,7 Sternen diesmal den zweiten Platz. Hier werden immer noch das stilvolle Ambiente und die schöne Außenanlage mit Blick auf den Natursee hervorgehoben. Dritter ist der Garden Eden aus dem Hessischen Dietzenbach, der von Platz 111 (2020) kommend einen gewaltigen Sprung nach oben macht, weil er sich von 4,4 auf 4,7 Sterne verbessert hat. Er wird von seinen Gästen vor allem wegen seiner Aufgüsse gerühmt.

Die Flop 3: Bernsteintherme Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern), Monte Mare Rheinbach (NRW) und Freizeitbad Vegesack (Bremen)

Letzter des Rankings ist die Bernsteintherme Zinnowitz auf der Insel Usedom, wie schon beim letzten Mal. Zwar loben Besucher das große Schwimmbecken samt Rutsche, doch die vielfach geäußerte Kritik hauptsächlich an fehlendem Personal drückt die Bewertung auf 2,7 Sterne. Vorletzter ist das Monte Mare in Rheinbach (NRW) mit 3,3 Sternen. Der Eintrittspreis wird als unangemessen hoch empfunden, außerdem gebe es zu wenige Umkleidekabinen. Drittletzter ist das Freizeitbad Vegesack in Bremen mit 3,4 Sternen. Die Umkleiden seien zu eng, das Bad renovierungsbedürftig und das Personal unfreundlich, ist immer wieder zu lesen.

Die besten der Großen: Vabali Spa Berlin, Obermain-Therme und Spreewald-Therme

Unter den großen Thermen schneiden das Vabali Spa in Berlin, die Obermain-Therme in Bad Staffelstein (Bayern) und die Spreewald-Therme in Burg (Brandenburg) mit je 4,6 am besten ab (Plätze 9 bis 11).

Überdurchschnittlich: Thermen und Saunen ab 4,3 Sternen

Die durchschnittliche Bewertung aller Thermen und Saunen liegt bei 4,2 Sternen. Das bedeutet, dass die Einrichtungen ab 4,3 Sternen von den Gästen als überdurchschnittlich gut angesehen werden.

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg im Bundesländer-Ranking hinten

Insgesamt am wenigsten attraktiv sind die Thermen im Bremen, das bestbewertete Bad 2 erreicht gerade mal die Durchschnittsbewertung (4,2 Sterne, Platz 337). Im Mecklenburg-Vorpommern liegt das Freizeitbad Greifswald mit immerhin 4,4 Sternen an der Spitze (Platz 123), in Hamburg das David Lloyd Meridian Am Michel mit 4,5 Sternen (Platz 62).

So haben wir ausgewertet

Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Thermen in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser.

"Thermen" in dem hier untersuchten Sinne sind Schwimmbäder mit Sauna und Saunalandschaften mit mindestens einem kleinen Schwimmbecken, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind, ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise in einem zugehörigen Fitnessclub vorauszusetzen. Bei Thermen und Saunen, die Teil eines Kombibads (mit Freibad) sind oder die zu einem Hotel, Fitnessclub oder einer anderen Einrichtung gehören und bei denen es nur einen Google-Eintrag zur gesamten Einrichtung gibt, wurden alle Bewertungen des Google-Eintrags berücksichtigt, wenn diese sich zu einem beträchtlichen Teil auf den Besuch der Therme oder Sauna beziehen. Andernfalls wurden diese Google-Einträge nicht berücksichtigt. Wurden zwei Google-Einträge oder mehr zur selben Einrichtung gefunden, wurde der mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen.

Quellen: Google-Rezensionen der Thermen, die Internetseiten der Betreiber und weitere Internetrecherchen. Stichtag der Datenerhebung: 16.01.2025.

Umgang mit Fehlern im Ranking

Wenn wir eine Therme oder eine Sauna übersehen oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden das Ranking dann anpassen.

Das Thermen-Ranking 2025

Wo ist die beste Therme, wo die schönste Sauna? Hier geht es zum gesamten Ranking: www.testberichte.de/link/thermen2025

