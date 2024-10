Testberichte.de

Burgen- und Schlösser-Ranking: Am beliebtesten sind Schloss Elmau sowie die Burgen in Burghausen und Oybin

1.300 Burgen und Schlösser im Vergleich

Testberichte.de hat 2 Millionen Online-Bewertungen ausgewertet

Bayern hat die bestbewerteten Burgen und Schlösser

Kinder lieben sie genauso wie Erwachsene: Ausflüge zu prunkvollen alten Gemäuern in schönster Lage. Dorthin, wo früher Könige, Fürstinnen und Ritter residierten. Doch welche herrschaftlichen Bauten lohnen einen Besuch ganz besonders? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat zwei Millionen Online-Bewertungen ausgewertet. Im Vergleich zur ersten Auflage des Rankings im Jahr 2020 sind über 300 Burgen und Schlösser dazugekommen. Das Ergebnis ist Deutschlands umfangreichstes Ranking mit über 1.300 Burgen und Schlössern.

Die Top 3: Schloss Elmau, Burghausener Burg und Burg in Oybin

Schloss Elmau ist Spitzenreiter des Burgen- und Schlösser-Rankings. Das durch zwei G7-Gipfel weltweit bekannte Schloss wird als Hotel betrieben und wurde als einziges im Ranking mit durchschnittlich 4,9 Sternen bewertet. Das Anwesen in Bayern begeistert seine Besucher bereits bei der Anfahrt durch seine einmalige Lage vor dem Alpenpanorama; und einmal angekommen, besticht die Aussicht auf die Berge. Es sei eine Reise "in eine andere Welt", so beschreibt es ein Besucher. Auf Platz Zwei mit 4,8 Sternen liegt die Burg im bayerischen Burghausen, die mit einer Ausdehnung von einem Kilometer als die längste der Welt gilt. Gelobt wird die Anlage vor allem für ihre Aussicht und die Sauberkeit, für den kostenlosen Zugang und freie Parkplätze sowie für die gute Gastronomie und informative Führungen. Ein Besuch sei auch für Kinder gut geeignet. Sachsens Burgruine in Oybin belegt deutschlandweit Platz Drei, ebenfalls mit 4,8 Sternen. Auch hier loben Ausflügler die schöne Aussicht, ebenso den Imbiss. Wegen des steilen Anstiegs wird eine Anfahrt mit der historischen Eisenbahn vor Ort empfohlen und es wird zu festem Schuhwerk geraten.

Die Flop 3: Die Schlösser Gartrop (NRW), Coswig (Sachsen-Anhalt) und Hohendorf (Mecklenburg-Vorpommern)

Auf dem letzten Platz ist wie schon bei der letzten Auflage des Rankings vor vier Jahren das Schloss Gartrop im nordrhein-westfälischen Hünxe, das wie der Spitzenreiter als Hotel betrieben wird. Nach wie vor wird die "schöne Kulisse" hervorgehoben, die "auf den ersten Blick beeindruckend" sei. Ein ungünstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und unfreundliches Personal veranlassen jedoch viele Besucher zu einer schlechten Bewertung, die mit 3,0 Sternen sogar noch unter der von 2020 (3,2) liegt. Vorletzter ist Schloss Coswig mit 3,3 Sternen in Sachsen-Anhalt. Es sehe "nur von weitem gut aus", schreibt eine Besucherin. In nahezu jeder Bewertung wird der schlechte Zustand des Gebäudes beklagt, es sei "dem Verfall preisgegeben". Beim Drittletzten, Schloss Hohendorf in Mecklenburg-Vorpommern, führen vor allen Dingen hohe Preise im Schlosscafé zu einer geringen Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen.

Bayerische Burgen und Schlösser sind am schönsten

Bayern ist das Bundesland mit den bestbewerteten Schlössern: Von deutschlandweit 20 Burgen und Schlössern mit mindestens 4,8 Sternen ist die Hälfte im Freistaat beheimatet. Auch Baden-Württemberg, dessen Burg Hohengundelfingen als bester Neuzugang im Ranking auf Platz 9 landet, sowie, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt können Touristen mit mindestens einer 4,8-Sterne-Residenz locken. Schlusslichter sind die Stadtstaaten: Während Berlin mit dem Köpenicker Schloss wenigstens ein 4,6-Sterne Objekt vorweisen kann, sind in Bremen (Schloss Schönebeck und Burg Blomendal) und Hamburg (Bergedorfer Schloss) 4,5 Sterne das höchste der Gefühle. Damit liegen diese drei Schlösser knapp über der durchschnittlichen Bewertung von 4,47 Sternen.

Neuschwanstein, Schloss Heidelberg und Zwinger haben die meisten Bewertungen

Die berühmtesten Burgen und Schlösser haben zwar die meisten Bewertungen, landen aber alle jenseits der Top 10. Schloss Neuschwanstein hat mit 95.000 Bewertungen die meisten im Ranking und landet mit 4,6 Sternen auf Platz 150. Schloss Heidelberg liegt mit den zweitmeisten Bewertungen (55.000) und 4,7 Sternen auf Platz 21, Dresdens Zwinger auf Platz 22 (50.000 Bewertungen und 4,7 Sterne). Besonders viele Bewertungen haben die Kaiserburg in Nürnberg (38.000 und 4,6 Sterne, Platz 151) und Schloss Hohenschwangau (34.000 und 4,6 Sterne, Platz 152). Die durchschnittliche Bewertungsanzahl im Ranking liegt bei gut 1.500.

So haben wir ausgewertet

Grundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Burgen und Schlössern in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser.

Wurden zwei oder mehr Google-Einträge zur selben Burg bzw. zum selben Schloss gefunden, wurde jener gewählt, dessen Bewertungen sich am ehesten auf das historische Gebäude beziehen. Ist dies nicht eindeutig, wurde das Profil mit den meisten Bewertungen gewählt. Burgen und Schlösser, die als Hotels, Restaurants, Event-Locations, Museen, Altenheime o.ä. genutzt und bei Google als solche bewertet werden, wurden hier in möglichst großzügiger Auslegung berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Burgen- und Schloss-Charakter in den Bewertungen eine Rolle spielt. Und die lebensnahe Nutzung von Burgen und Schlössern soll nicht dazu führen, dass diese aus dem Ranking ausgeschlossen werden. Wenn Burgen und Schlösser bei Google als "dauerhaft geschlossen" gekennzeichnet sind, wurden diese im Ranking belassen (sofern hier mindestens 100 Bewertungen vorliegen), da die Gebäude in der Regel von außen zu besichtigen sind. Deutlich erkennbare Restbestände von Gebäuden wie Ruinen wurden ebenfalls berücksichtigt, genauso wie Rekonstruktionen. Sind jedoch nur noch Schlossgärten oder -parks ohne das ursprünglich dazugehörige Gebäude oder dessen Reste vorhanden, so wurden diese nicht in das Ranking aufgenommen.

Quellen: Google-Rezensionen der Burgen und Schlösser und weitere Internetrecherchen. Stichtag der Datenerhebung: 10.10.2024.

Umgang mit Fehlern im Ranking

Wenn wir eine Burg oder ein Schloss übersehen oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden das Ranking dann anpassen.

Das Burgen- und Schlösser-Ranking 2024

Wo ist die schönste Burg, wo das prunkvollste Schloss? Hier geht es zum gesamten Ranking: www.testberichte.de/link/burgenschloesser2024

Über Testberichte.de

Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt - mithilfe von Durchschnittsnoten, Bestenlisten und Rankings. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Menschen. Mehr Informationen: www.testberichte.de/presse/

