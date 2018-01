Neuer Service von Gelbe Seiten: Seriöser Schlüsseldienst zu fairen Festpreisen / Verlässlicher Schutz vor Abzocke: Gelbe Seiten erweitert seriösen Schlüsseldienst zum Festpreis auf Berlin / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/64713 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle... mehr Bild-Infos Download

- Verbraucherschutz durch verbindliche Festpreise ab 69,- Euro zzgl.- Anfahrtspauschale - Service von Gelbe Seiten für Türnotöffnungen in insgesamt 20 Städten buchbar

Vor dem Hintergrund stetiger Missbrauchsfälle und einer großen Verbraucherverunsicherung erweitert Gelbe Seiten seinen Schlüsseldienst für Türöffnungen zu seriösen Festpreisen. Ab sofort können auch Kunden in Berlin neben bereits 19 weiteren deutschen Städten Türnotöffnungen zu garantierten Festpreisen für beispielsweise 69,- Euro für die Öffnung einer zugefallenen Tür bzw. 99,- Euro für eine verschlossene Tür zzgl. 20 Euro Anfahrtspauschale werktags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr beauftragen. Entsprechende Türöffnungen sind über http://schluesseldienst.gelbeseiten.de oder die bundesweit einheitliche Servicenummer von Gelbe Seiten 0800 333 8 111 durch lokale Schlüsseldienste, die sich diesem Service von Gelbe Seiten angeschlossen haben, buchbar.

Stephan Theiß, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft: "Als starke Marke und reichweitenstärkste Plattform für Suche nach dem richtigen Dienstleister für alltägliche Herausforderungen haben wir auch eine Verantwortung und nehmen diese an. Deshalb haben wir einen neuen Dienst geschaffen, bei dem Verbraucher sicher sein können, vertrauenswürdige und seriöse Anbieter zu fairen Preisen zu beauftragen. Insbesondere unsere transparenten und fairen Festpreise spielen hier eine wichtige Rolle. Unsere Partner sind dabei lokale, geprüfte Schlüsseldienste. Damit bieten wir Betroffenen entsprechende Sicherheit in ihrer Notlage und eine schnelle Lösung, der sie vertrauen können."

Streng festgelegter Anforderungskatalog

Schlüsseldienste, die sich diesem neuen Service von Gelbe Seiten Marketing anschließen, müssen streng festgelegten Anforderungen entsprechen: Die Anbieter müssen die Festpreise ohne Aufschläge garantieren, ein ortsansässiges Gewerbe betreiben und ihre Qualifikation und Erfahrung nachweisen. Damit stellt Gelbe Seiten Marketing sicher, dass Verbraucher sich auf das gegebene Leistungsversprechen verlassen können.

Lokale Anbieter stehen im Vordergrund

Gelbe Seiten Marketing vermittelt die Aufträge an den lokalen Dienstleister, für den der Kunde in kürzester Zeit zu erreichen ist. Die Schlüsseldienste bzw. deren Monteure erhalten eine für diesen Service entwickelte App, auf der sie Aufträge annehmen und abwickeln können. Die App erlaubt darüber hinaus eine ortsbasierte Vermittlung von Aufträgen, um die Distanz und die Fahrtzeit unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage zu optimieren. Darauf basierend wird die Wartezeit an den Kunden konkret kommuniziert.

In Essen und Hannover gab es dieses Angebot mit sehr positiver Resonanz von Kunden und Schlüsseldienstanbietern testweise bereits seit November 2016. Ab sofort ist dieser Service auch in Berlin verfügbar und darüber hinaus bereits in Augsburg, Bremen, Düsseldorf, Dortmund, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Lübeck, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim (Ruhr), Mühlhausen (Oberpfalz), München, Nürnberg, Oberhausen, Remscheid, Stuttgart verfügbar und wird kontinuierlich weiter ausgebaut, um ihn perspektivisch flächendeckend anzubieten.

Wie funktioniert die Türnotöffnung?

Der Nutzer gibt in wenigen Schritten auf seinem Smartphone oder am PC über die Website http://schluesseldienst.gelbeseiten.de seine Situation - Tür zugefallen oder abgeschlossen - ein und beauftragt die Türöffnung zum Festpreis inklusive einer Pauschale für An- und Abfahrtskosten. Im Hintergrund wird dann der an den Service angeschlossene Schlüsseldienste über die App lokalisiert, der am schnellsten zum Kunden kommen kann und bekommt den Auftrag vermittelt. Lehnt dieser Schlüsseldienst den Auftrag ab oder reagiert nicht, wird der Auftrag an den Schlüsseldienst mit der zweitkürzesten Distanz vermittelt. Sobald ein Monteur mit einem Klick in der App bestätigt, dass er den Auftrag übernimmt, erhält der Kunde eine Zusammenfassung darüber, wer den Auftrag ausführen wird und wann er vor Ort eintreffen wird. Der Nutzer bezahlt den vorher bekannten Festpreis an den Monteur dann vor Ort nach erledigter Arbeit bar oder per EC-Karte. Alternativ kann der Betroffene den Service über die 24-Stunden-Telefonhotline 0800 333 8 111 beauftragen.

Die Festpreise betragen: Zugefallene Türen Zeitraum Werktags So + FT 08:00-20:00 h 69,- EUR 89,- EUR 20:00-08:00 h 89,- EUR 119,- EUR An-/Abfahrt Pauschal 20,- EUR Verschlossene Türen* Zeitraum Werktags So + FT 08:00-20:00 h 99,- EUR 119,- EUR 20:00-08:00 h 119,- EUR 149,- EUR An-/Abfahrt Pauschal 20,- EUR

Im Nachhinein hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den jeweiligen Monteur zu bewerten. Damit wird sichergestellt, dass die Bewertungen authentisch und real sind. Durch das Nutzerfeedback wird sichergestellt, dass nur zuverlässige Schlüsseldienste dauerhaft auf dieser Plattform vermittelt werden.

Über Gelbe Seiten:

Gelbe Seiten wird von der Deutsche Tele Medien GmbH und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgebergemeinschaft gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern in allen medialen Ausprägungen als Buch, online, mobil sowie u. a. als Smartphone- und Tabletversion zur Verfügung gestellt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2017 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 880 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb. *Quelle: GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2017; repräsentative Befragung von 15 Tsd. Personen ab 16 Jahren

