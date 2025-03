game - Verband der deutschen Games-Branche

9 von 10 Games-Unternehmen sehen dringenden Handlungsbedarf bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands

Die negative Stimmung in der deutschen Wirtschaft macht auch vor der Games-Branche nicht halt: So gibt es zwar Bereiche, in denen positiv auf den Standort Deutschland geblickt wird, etwa auf das gesellschaftliche Klima gegenüber Games oder bei der Ausbildung von Nachwuchskräften. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Games-Standort im internationalen Vergleich bewertet die große Mehrheit der Games-Unternehmen hierzulande insgesamt aber als schlecht, teilweise sogar sehr schlecht. So lautet das Ergebnis des game Branchenbarometers, bei dem die Mitglieder des game - Verband der deutschen Games-Branche den deutschen Games-Standort im internationalen Vergleich bewertet haben. Dabei sagen knapp drei Viertel der Games-Unternehmen (72 Prozent), die Wettbewerbsfähigkeit hierzulande sei im internationalen Vergleich eher schlecht. Weitere 15 Prozent bewerten diese sogar als sehr schlecht, was zusammen 87 Prozent ergibt. Gerade einmal 13 Prozent bewerten die Rahmenbedingungen für die Games-Branche hierzulande als eher gut, kein einziges Unternehmen als sehr gut.

Nur wenig besser wird das Engagement der Politik für den Games-Standort bewertet: Hier beurteilen 7 von 10 Games-Unternehmen (71 Prozent) den politischen Einsatz für die hiesigen Rahmenbedingungen als eher oder sehr schlecht. Ob Spiele-Produktionen mit großen Budgets oder kleinere Indie-Entwicklungen: Rund zwei Drittel (65 Prozent) der Games-Unternehmen bewerten die Förderung von AAA-Spielen als schlecht, bei Indie-Spielen sind es mit 62 Prozent ähnlich viele.

Deutlich positiver fällt dagegen das Urteil der Unternehmen über die Ausbildung von Nachwuchsfachkräften aus: Knapp zwei Drittel der Games-Unternehmen (63 Prozent) bewertet diese als eher gut oder sogar sehr gut. Ähnlich positiv wird das gesellschaftliche Klima gegenüber Games gesehen, dass insgesamt 66 Prozent positiv bewerten. Am positivsten wird die sonstige Infrastruktur für Games-Unternehmen wie Hubs, Netzwerke und Co. gesehen, die 78 Prozent als eher gut oder sehr gut bewerten.

"Die Ergebnisse des game Branchenbarometers sind alarmierend, aber es gibt auch eine gute Nachricht: Es ist nicht zu spät, um auch in Deutschland von den besten Games, Studios, Innovationen und Technologien zu profitieren. Das Potenzial ist da. Damit wir es auch nutzen können, sind aktuell die Verhandlungsteams der CDU/CSU und SPD für den Koalitionsvertrag und künftig die neue Bundesregierung gefragt, für wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Eine international vergleichbare steuerliche Förderung ist dabei die Grundlage. Denn als Games-Standort bietet Deutschland weiterhin einige Pluspunkte, bleibt aber insgesamt weit unter seinen Möglichkeiten. Problematisch sind für viele Games-Unternehmen die aktuellen Rahmenbedingungen zur Finanzierung. Der Start der Games-Förderung 2020 hatte zunächst für eine Gründungswelle gesorgt. Mittlerweile erleben wir den dritten Förderantragsstopp, was die Aufbruchsstimmung nahezu zum Erliegen gebracht hat. Ohne verlässliche Förderung müssen die Unternehmen in Deutschland nun Kostennachteile von 30 Prozent im Vergleich zu anderen Ländern stemmen", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des game - Verband der deutschen Games Branche, an der vom 6.11. bis 18.11.2024 187 Mitgliedsunternehmen aus der deutschen Games-Branche teilnahmen, darunter insbesondere Entwickler und Publisher.

