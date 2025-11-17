GOLDENE BILD der FRAU

Der Countdown läuft: Die GOLDENE BILD der FRAU ehrt am 19. November wieder "Heldinnen des Alltags"

Zum 18. Mal werden Frauen für ihr soziales Engagement und ihre beeindruckenden Projekte geehrt

HAMBURG/ESSEN (ots)

Am kommenden Mittwoch, 19. November 2025, feiert BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, zum 18. Mal im STAGE Theater im Hafen Hamburg die GOLDENE BILD der FRAU. Bei der festlichen Gala werden fünf "Heldinnen des Alltags" für ihr gesellschaftspolitisches, soziales und nachhaltiges Engagement ausgezeichnet. TV-Star Kai Pflaume führt vor 600 geladenen Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch diesen besonderen Abend voller Emotionen und Überraschungen.

Die Preisträgerinnen haben auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung auf dem Roten Teppich: Moderatorin Ruth Moschner wird mit Miriam Peters (Projekt "Land-Grazien") über den Roten Teppich gehen, Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl unterstützt Carolin Feismann (tiergestütztes Kinderhospiz "Gut Feismann"), Model und Moderatorin Eva Padberg wird Christina Schreiber ("Women For Women e.V.") zur Seite stehen, Tagesschau-Ikone Susanne Daubner ist VIP-Patin von Donya Golafshan ("MUT Academy") und Unternehmerin und Internet-Backqueen Sally (@sallyswelt) supportet Helene Nestler ("Mammalade für Karla e.V.").

Der mit 30.000 Euro dotierte Publikumspreis wird in diesem Jahr von Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, überreicht. Bis morgen Abend können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU noch per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt diese zusätzliche Auszeichnung erhält, die zum sechsten Mal von der Deutschen Postcode Lotterie gestiftet wird.

Unter den Gästen sind neben vielen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Mariella Ahrens, Tony Bauer, Lilly Becker, Dagmar Berghoff, Nina Bott, Mirja du Mont, Isabel Edvardsson, Kim Fisher, Ronja Forcher, Wolke Hegenbarth, Heinz Hoenig, John Jürgens, Elisabeth Lanz, Dietrich Mattausch, Michaela May, Nova Meierhenrich, Wanja Mues, Birgit Schrowange, Elena Uhlig, Barbara Wussow und Isabel Varell sowie die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Reem Alabali Radovan.

Für musikalische Unterhaltung sorgen an diesem Abend Sängerin und Songwriterin Alina sowie Popstar Sasha.

Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU ist ab 19:45 Uhr auf allen Newsportalen der FUNKE Mediengruppe sowie im Livestream auf YouTube zu sehen.

Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2025 und die Publikumswahl finden Sie jederzeit unter GOLDENE BILD der Frau hilft e.V., auf Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft.

Original-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuell