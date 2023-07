Falkensteiner Michaeler Tourism Group

Falkensteiner Park Resort Lake Garda - Neues 5-Sterne Hotel und Premium Living Apartments in Salò

Wien/Mailand (ots)

Gemeinsam mit Architekt Matteo Thun entsteht das Falkensteiner Park Resort Lake Garda am Südwestufer des Gardasees

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt ihre Expansion in Italien fort und präsentiert ihre Projektpläne für das neue Falkensteiner Park Resort Lake Garda in Salò. Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Das innovative Projekt am Ufer des Gardasees, wird eingebettet in einen botanischen Park, designt von Star-Landschaftsarchitekt João Nunes von PROAP. Das Resort umfasst ein 5-Sterne-Hotel, das Teil der Falkensteiner Premium Collection wird, sowie 170 Premium Living Apartments. Die Eröffnung erfolgt in zwei Phasen ab 2025. Die Gesamtinvestition beträgt 140 Millionen Euro.

Die Erstpräsentation des Falkensteiner Park Resort Lake Garda fand in Mailand in Anwesenheit von Otmar Michaeler, CEO der FMTG, Erich Falkensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FMTG sowie Matteo Thun, Gründer und Art Director von Matteo Thun and Partners und Landschaftsarchitekt João Nunes von PROAP, statt.

Destination Salò

Das neue Falkensteiner Park Resort Lake Garda entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Mineralwasserfabrik, in der malerischen Stadt Saló (Lombardei, Italien), nur wenige Schritte vom Ufer des Gardasees entfernt. Die Stadt am Südwestufer des Gardasees zeichnet eine mediterrane Vegetation und ein mildes Klima aus. Damit ist sie zu jeder Jahreszeit ein ideales Reiseziel. Auch die Anbindung über Mailand, Verona und Venedig, ist sowohl mit dem Zug als Flugzeug ausgezeichnet. "Wir haben lange nach einem Grundstück gesucht, das unseren hohen Standards entspricht und sind mehr als glücklich, in Salò den perfekten Ort gefunden zu haben", so Erich Falkensteiner.

Über das Projekt

Die Projektrealisierung ist in zwei Phasen geplant. In der ersten Phase, die 2025 abgeschlossen ist, entstehen das Hotel sowie 96 Premium Living Apartments. Die restlichen 74 Apartments werden bis 2027 in der zweiten Phase gebaut. Die Gesamtinvestition für das Projekt beläuft sich auf 140 Millionen Euro - ein starkes Zeichen für die ehrgeizigen Expansionspläne der Tourismusgruppe in Italien. Beraten wird die FMTG bei der Projektfinanzierung von Cap Advisory, einem Finanzberatungsunternehmen aus Mailand. Neben der FMTG sind die Familie Kerbel aus Bayern sowie die Gruppe um Robert König aus Wien als Mitinvestoren am Projekt beteiligt.

„Mit unserem neuesten Projekt schaffen wir ein Premiumprodukt, das sich nicht nur perfekt in die Region einfügt und hier die regionale Wertschöpfung erhöhen wird, sondern auch für unsere Hauptmärkte - Italien, Deutschland, die Schweiz und Österreich – ein äußerst attraktives Reiseziel darstellt“, so Otmar Michaeler.

Falkensteiner Park Hotel Lake Garda

Das "for all"-Hotel mit 97 Zimmern und Suiten, spricht sowohl Familien, Paare als auch Freundesgruppen und ist der perfekte Ort für einen erholsamen und unterhaltsamen Urlaub. Sowohl das umfangreiche Sportangebot als auch das kreative Kulinarik Konzept runden das Falkensteiner Premium-Angebot ab. In der Sommersaison legt das Hotel einen besonderen Fokus auf ein familienfreundliches Entertainment - inklusive Falky Land. Im Frühling und Herbst locken Aktivitäten wie Biken, Wandern, Bootstouren oder Weinverkostungen in die Region. Im Winter setzt das Hotelkonzept mit dem eigenen Acquapura SPA voll auf Entschleunigung und Wellness und bietet den Gästen eine Auszeit vom Alltag.

Die Premium Living Apartments im Falkensteiner Park Resort Lake Garda

Die 170 Premium Living Apartments, die sich auf 11 Gebäude verteilen werden, zeichnet ein zeitloses Design und natürliche Eleganz aus. Das Premium-Service ermöglicht es den Eigentümern, alle Annehmlichkeiten des Resorts trotz höchster Privatsphäre zu genießen. Das Projekt wird in zwei Phasen entwickelt. Die ersten 96 Apartments eröffnen 2025, die Fertigstellung der verbleibenden Apartments ist für 2027 geplant.

Grüne Oase

Star-Landschaftsarchitekt João Nunes lässt im botanischen Garten, in den Hotel und Apartments eingebettet sind, die üppige Pflanzenbiodiversität der Region und des Sees widerspiegeln. Einheimische Bäume und Pflanzen schaffen eine grüne Oase, in der Naturgeräusche eine stimmige Symbiose mit dem See eingehen. Das Element Wasser spielt im ganzen Hotel eine große Rolle - zahlreiche Pools und das beruhigende Geräusch von Wasser überall in den öffentlichen Räumen, schaffen eine entschleunigende Hintergrundkulisse.

„Mit diesem Projekt haben wir versucht, eine Atmosphäre zu kreieren, die die Einzigartigkeit des Platzes und der Region widerspiegelt“, so João Nunes. „Es ist eine schöne Aufgabe, eine bewusste Symbiose zwischen der Architektur und der Natur schaffen. So gestalten wir einen außergewöhnlichen Ort für jeden Besucher und Gast.“

Wie bewusst und achtsam das Gesamtkonzept des neuen Falkensteiner Park Resort Lake Garda aufgebaut ist, zeigt auch die LEED-Pre-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) für ökologisches Bauen, die bereits vor Baubeginn bestätigt wurde.

„Eine bewusste Architektur maximiert den Nutzen für die Gesellschaft und minimiert gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt“, so Matteo Thun. „An den Ufern des Gardasees, entsteht ein neues Resort, das bewusst erholsame menschliche Erfahrungen mit den heilenden Eigenschaften der Natur verbindet. Wir verfolgen dabei einen verantwortungsvollen Ansatz für Konstruktion und Design, der handwerkliches Können, Tradition, das Erbe und die Aura des Genius Loci mit architektonischer Innovation verbindet."

"Das neue Projekt in Salò verkörpert gekonnt unsere Vision - ein avantgardistisches Hotel zu schaffen, in dem ein hochqualitatives Urlaubserlebnis in Harmonie mit der Natur möglich ist", sagt Otmar Michaeler. "Gerade die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern, wie Matteo Thun, ist entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen und unser Standing am Markt zu festigen. Gemeinsam mit ihm schaffen wir erneut ein Produkt, das perfekt in die Region eingebettet ist und den modernsten Reisebedürfnissen entspricht.“

"Matteo Thun ist ein perfekter Interpret unserer Art, Gastfreundschaft zu leben und die Zukunft des Tourismus zu sehen", fügt Erich Falkensteiner hinzu. "Mit dem Falkensteiner Park Resort Lake Garda setzt das Architekturstudio die Arbeit, die bereits mit dem Interior des 5-Sterne Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo und den Premium Living Apartments sowie den Falkensteiner Residences Edelweiss in Österreich und dem 5-Sterne-Falkensteiner Hotel Kronplatz in Trentino Alto-Adige begonnen hat, fort."

Die FMTG-Crowd-Strategie

Die FMTG betreibt über ihre eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest auch erfolgreich Crowdinvesting. Während der letzten Kampagne in Österreich und Deutschland, wurden über die Investmentplattform mehr als 10 Millionen Euro an Kapital generiert. Ein Teil davon floss in den Kauf des Grundstücks in Salò. Auch bei der nächsten Kampagne, die im Herbst 2023 in Österreich, Deutschland und der Schweiz stattfindet, wird ein Teil des Kapitals in die weitere Projektentwicklung in Salò fließen.

Weiteres Bildmaterial: https://we.tl/t-mrNpV6K0OT

Original-Content von: Falkensteiner Michaeler Tourism Group, übermittelt durch news aktuell