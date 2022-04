BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW

Sanierung und Modernisierung Gebäude V15 S und V 15 R

Essen (ots)

Am Universitätsstandort Essen startet der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) im Rahmen des Hochschulkonsolidierungsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen mit der umfangreichen Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude V 15 S und V 15 R im ingenieurwissenschaftlichen Bereich der Universität Duisburg Essen (UDE).

Der BLB NRW erneuert die Bestandsgebäude V 15 S und V 15 R der UDE am Campus Essen Die Hochschule erhält zwei hochmoderne Forschungsstätten, um einen zeitgemäßen Hochschulbetrieb zu gewährleisten und die besten Bedingungen für Wissenschaft und Lehrelangfristig sicherzustellen.

Start der Arbeiten

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Aktuell wird rund um den Gebäudekomplex V 15 S und V 15 R die Baustelle eingerichtet. Die eigentlichen Maßnahmen, inklusive der fachgerechten Beseitigung von Schadstoffen, starten im letzten Quartal 2022 und sollen in derzweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. "Wir freuen uns, dass bald der Startschuss für diesen wichtigen Schritt bei der Campusmodernisierung fällt", sagt Jens Urlichs, technischer Leiter der Niederlassung Duisburg des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW."Damit schreitet die gesamte Campusentwicklung am Standort Essen weiter voran."

Das Kernstück dieser Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind die umfangreichen Dach-, Fassaden- und Fenstersanierungen. Die alte Gebäudehülle aus Holzfensterfassadenelementen weicht einer neuen Fassade aus Aluminiumglaselementen. So erhält der gesamte Gebäudekomplex ein "neues Gesicht". Die zum Campus gelegenenEingangsbereiche werden im Rahmen der Fassadensanierung ebenfalls erneuert. Die neue Fassade wird die Gebäude nicht nur optisch aufwerten, sondern auch die Energiebilanz spürbar verbessern. Außerdem werden im Rahmen der Dachsanierungen geeigneteDachflächen mit einem Gründach versehen und für einen späteren Photovoltaikaufbau mit Trassenführungen vorbereitet.

Bis auf die Bibliothek saniert der BLB NRW auch das Gebäudeinnere vollständig und bringt es rundum auf den aktuellen Stand der Technik. Decken, Wände und Bodenbeläge werden erneuert, ebenso die Sanitärbereiche sowie die Elektro- und Heizungsinstallationen. Auch die Brandschutzmaßnahmen werden im Zuge der Arbeiten auf den neuesten Stand gebracht.

Im Rahmen der Sanierung werden auch Schadstoffe beseitigt: Dabei entfernt der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb Schadstoffe, die sich unter anderem in der Fassade und den Entwässerungsleitungen des Gebäudekomplexes befinden, der in den 70er-Jahren erbaut wurde.

Logistische Herausforderung

Für die betroffenen Mitarbeiter wurden Büros und Seminarräume in anderen Gebäuden am Campus geschaffen. Die Sanierungen in der Metallwerkstatt werden in drei Bauabschnitten im Teilbetrieb ausgeführt. Auch die Bibliothek wird im Teilbetrieb weiter zugänglich sein. "Die Sanierung und Modernisierung der Gebäude V15 S und V 15 R ist eine Herausforderung, weil sie während des laufenden Universitätsbetriebs erfolgt. Wichtig ist, den Ablauf der Bauarbeiten an den Hochschulalltag anzupassen. Umso mehr freuen wir uns als Universität dann auf das Ergebnis, mit dem wir langfristig optimale Bedingungen für unsere Studierenden und Beschäftigten bieten werden", so Universitätskanzler Jens-Andreas Meinen.

Interimsflächen für die Kita

Die Kindertagespflege der UDE ist von der Sanierung nicht direkt betroffen. Da sie sich aber in unmittelbarer Nähe der zukünftigen Großbaustelle befindet, wird der BLB NRW aufgrund des möglichen Baulärms für die Kinder eine bunte, bedarfsgerechte und gemeinsam mit der UDE erarbeitete Ersatzunterbringung in Modulbauweise auf dem Essener Campus errichten.

Die vollständige Pressemitteilung sowie eine Visualisierung finden Sie auf unserer Website unter:

https://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/sanierung-und-modernisierung-gebaeude-v15-s-und-v-15-r

Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)

Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationen unter www.blb.nrw.de

Original-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell