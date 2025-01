Super Micro Computer, Inc.

Supermicro erweitert KI-gesteuerte Funktionen für Unternehmens-, Einzelhandels- und Edge-Server-Lösungen

San Jose, Kalifornien und New York (ots/PRNewswire)

Einzelhändler können KI nutzen, um mit der Zusammenarbeit von Supermicro und NVIDIA den Umsatz zu steigern und Kosten zu senken

National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt in Zusammenarbeit mit NVIDIA auf der jährlichen Messe der National Retail Federation (NRF) die neuesten Lösungen für den Einzelhandel vor. Da die generative KI (GenAI) immer leistungsfähiger und leichter zugänglich wird, nutzen Einzelhändler die NVIDIA NIM-Mikrodienste, die Teil der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform sind, für ein breites Spektrum von Anwendungen.

„Die innovativen Server-, Speicher- und Edge-Computing-Lösungen von Supermicro verbessern die Abläufe im Einzelhandel, die Sicherheit in den Geschäften und die betriebliche Effizienz", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Auf der NRF freut sich Supermicro darauf, Einzelhändlern das transformative Potenzial von KI vorzustellen und das Kundenerlebnis zu revolutionieren. Unsere Systeme hier werden dazu beitragen, alltägliche Probleme zu lösen und das Einkaufserlebnis insgesamt zu verbessern."

Um mehr über die KI-Lösungen von Supermicro für Einzelhandelsunternehmen zu erfahren, besuchen Sie www.supermicro.com/RetailAI

Innovationen in Anwendungsfällen im Front- und Back-of-House-Bereich – wie personalisierte Einkaufserlebnisse, die Automatisierung logistischer Prozesse und die Vermeidung von Schwund – ermöglichen es Einzelhändlern, Kunden in ihre Geschäfte zu locken und ihre Rentabilität zu verbessern.

Supermicro auf der NRF

KI-Lösungen für den Einzelhandel, wie die oben genannten, erfordern spezielle Hardware, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Supermicro bietet das branchenweit breiteste Portfolio an Edge-KI-Lösungen und gibt Einzelhandelsunternehmen die Werkzeuge an die Hand, um den ROI ihrer KI-basierten Anwendungen zu optimieren. Da die Daten direkt dort verarbeitet werden, wo sich die Kunden befinden, werden die Ergebnisse mit minimaler Latenzzeit geliefert, was zu einem außergewöhnlichen Benutzererlebnis führt. Auf der NRF zeigt Supermicro die neuesten Systeme, die darauf ausgelegt sind, High-End-Leistung für Einzelhandelsstandorte zu liefern:

SYS-112B-FWT: Dieses 1U-System mit geringer Tiefe bietet leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen und nutzt die neuesten Intel Xeon-Prozessoren. Obwohl es weniger als 17 Zoll tief ist, kann es NVIDIA L40S-GPUs aufnehmen.

Dieses 1U-System mit geringer Tiefe bietet leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen und nutzt die neuesten Intel Xeon-Prozessoren. Obwohl es weniger als 17 Zoll tief ist, kann es NVIDIA L40S-GPUs aufnehmen. WIE -1115S-FWTRT: Dieses 1U-System mit geringer Tiefe nutzt die AMD-Prozessoren der EPYC-Serie und bietet den Kunden Flexibilität bei der Anzahl der Kerne und der GPU-Fähigkeit, da es eine einzelne NVIDIA L40S-GPU mit doppelter Breite aufnehmen kann.

Dieses 1U-System mit geringer Tiefe nutzt die AMD-Prozessoren der EPYC-Serie und bietet den Kunden Flexibilität bei der Anzahl der Kerne und der GPU-Fähigkeit, da es eine einzelne NVIDIA L40S-GPU mit doppelter Breite aufnehmen kann. SYS-E403-14B : Ein kompakter Server, der die Leistung eines Rechenzentrums auch an abgelegenen und platzbeschränkten Standorten erbringen kann. Dieses kompakte System kann 2 einfach breite oder 1 doppelt breite GPU-Karten, einschließlich der NVIDIA L40S oder NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU, an entfernten Randstandorten aufnehmen.

: Ein kompakter Server, der die Leistung eines Rechenzentrums auch an abgelegenen und platzbeschränkten Standorten erbringen kann. Dieses kompakte System kann 2 einfach breite oder 1 doppelt breite GPU-Karten, einschließlich der NVIDIA L40S oder NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU, an entfernten Randstandorten aufnehmen. SYS-212B-FN2T : Das 2-HE-Edge-KI-System mit geringer Tiefe bietet im Vergleich zur Konkurrenz mehr Funktionen und Kapazität und unterstützt mehrere Datenströme oder Workloads. Das SYS-212B-FN2T ist für Inferencing am Rande optimiert und unterstützt bis zu 2 GPUs mit doppelter oder einfacher Breite, wie z. B. die NVIDIA L4 GPU.

: Das 2-HE-Edge-KI-System mit geringer Tiefe bietet im Vergleich zur Konkurrenz mehr Funktionen und Kapazität und unterstützt mehrere Datenströme oder Workloads. Das SYS-212B-FN2T ist für Inferencing am Rande optimiert und unterstützt bis zu 2 GPUs mit doppelter oder einfacher Breite, wie z. B. die NVIDIA L4 GPU. SYS-222HE-TN : Dieses 2-HE-Kraftpaket mit zwei Prozessoren ist mit den neuesten Intel Xeon-Prozessoren ausgestattet und bringt die Leistung eines Rechenzentrums in eine Plattform mit geringerer Tiefe. Mit der Fähigkeit, bis zu 3 NVIDIA L40S-GPUs aufzunehmen, bietet es dem Kunden eine ernstzunehmende Inferencing-Leistung.

: Dieses 2-HE-Kraftpaket mit zwei Prozessoren ist mit den neuesten Intel Xeon-Prozessoren ausgestattet und bringt die Leistung eines Rechenzentrums in eine Plattform mit geringerer Tiefe. Mit der Fähigkeit, bis zu 3 NVIDIA L40S-GPUs aufzunehmen, bietet es dem Kunden eine ernstzunehmende Inferencing-Leistung. AS -2115HE-FTNR : Ein 2U-System mit einem Prozessor, basierend auf der neuesten AMD EPYC-Familie. Dieses System bietet eine maximale GPU-Dichte mit doppelter Breite von 4 Karten wie NVIDIA L40S-GPUs.

: Ein 2U-System mit einem Prozessor, basierend auf der neuesten AMD EPYC-Familie. Dieses System bietet eine maximale GPU-Dichte mit doppelter Breite von 4 Karten wie NVIDIA L40S-GPUs. SYS-322GA-NR: Für die anspruchsvollsten Workloads bietet diese leistungsstarke und vielseitige 3U Edge AI-Plattform 10 PCIe 5.0 x16-Steckplätze oder 20 PCIe 5.0 x8-Steckplätze (in physischen x16-Steckplätzen). Diese Steckplätze können mit bis zu 8 GPU-Karten mit doppelter Breite ausgestattet werden, wie z. B. NVIDIAs H100 GPU, die NVIDIA NVLink nutzt. Alternativ kann das System mit 19 einfach breiten GPU-Karten, wie z. B. den NVIDIA-Produktfamilien mit niedrigem Profil oder einfacher Breite, konfiguriert oder mit verschiedenen Zusatzkarten, wie z. B. Grafikcontrollern, kombiniert werden, wodurch sich dieses System ideal für Umgebungen wie große Kontrollräume eignet.

Ein KI-Anwendungsfall, der auf dem Supermicro-Stand zu sehen war, ist eine Kundendienstanwendung, die mit dem NVIDIA AI Blueprint für digitale Menschen entwickelt wurde. Sie verfügt über James, eine Computerschnittstelle, die die Interaktion mit einer echten Person nachahmt. Digitale Menschen sind virtuelle Avatare, die aussehen, handeln und denken wie ein Mensch. Im Einzelhandel kann diese Technologie eingesetzt werden, um Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis, einen Einkaufsassistenten und einen Kundendienstmitarbeiter in einer Lösung zu bieten.

Eine zweite Live-Demo ist der NVIDIA AI Blueprint für Einkaufsassistenten im Einzelhandel, ein generativer KI-Referenzworkflow, der das Einkaufserlebnis online und in Geschäften verändern soll. Der Entwurf liefert die Technologien für die Entwicklung von Einkaufsassistenten, die gleichzeitig nach mehreren Artikeln suchen, kontextbezogene Fragen beantworten können, z. B. ob ein Produkt wasserdicht ist, und Möbel in physisch genauen Szenen, wie z. B. im Wohnzimmer eines Kunden, visualisieren können.

Ein dritter Anwendungsfall, der demonstriert wird, nutzt die NVIDIA AI Blueprint für die Videosuche und -zusammenfassung, um das wachsende Problem des Schwundes zu bekämpfen. Schwund entsteht, wenn Produkte ein Geschäft verlassen und nicht bezahlt werden. Verluste durch Schwund kosten den Einzelhandel allein in den USA jährlich schätzungsweise über 100 Mrd. USD. Durch den Einsatz von KI-basierten Lösungen können Einzelhändler Kameraeingaben in Echtzeit interpretieren und Verwechslungen an der Kasse erkennen, sobald sie auftreten, und dem Einzelhändler und dem Kunden direktes Feedback geben.

NRF-Besucher finden Supermicro am Stand #3165. Auf der NRF 2025 Expo, die vom 12. bis 14. Januar in New York City stattfindet, arbeiten Supermicro und NVIDIA zusammen, um Einzelhändlern das transformative Potenzial von KI zu vermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken oder auch eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2598041/Super_Micro_AI_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Original-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell