Bankhaus DONNER & REUSCHEL beruft Horst H. Schmidt zum Vorstandssprecher

Hamburg (ots)

Der Aufsichtsrat der Privatbank DONNER & REUSCHEL hat heute Horst Schmidt (58), vorbehaltlich der Zustimmungen der Aufsichtsbehörden, zum 1. September als Vorstand berufen. Er folgt auf Marcus Vitt, der das Haus Ende September verlässt, und übernimmt von ihm das Amt des Vorstandssprechers.

"Horst Schmidt ist eine gestandene Führungspersönlichkeit mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung, insbesondere im Wealth Management, im Asset Management sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft", sagt Martin Berger, Aufsichtsratsvorsitzender der Privatbank. "Wir freuen uns sehr, ihn für DONNER & REUSCHEL gewonnen zu haben!"

Der gelernte Bankkaufmann und Certified Private Wealth Manager (EBS) hat in Paris einen Executive Master Change Management absolviert. Er ist in seiner Laufbahn für eine Reihe namhafter Banken in führender Position tätig gewesen. Als Country Executive der ABN AMRO Deutschland und Vorstandsvorsitzender der Bethmann Bank haben er und sein Team diese zu einem der führenden Anbieter im deutschen Wealth Management entwickelt. Zuvor war er viele Jahre für die Hypo Vereinsbank Gruppe und die Westdeutsche Landesbank tätig.

Für seine neue Aufgabe bei DONNER & REUSCHEL hat Horst Schmidt bereits ein anspruchsvolles Ziel: "Als dynamische und moderne Privatbank werden wir basierend auf einem klaren Wertegerüst mit Menschlichkeit, Kundenfokus, Qualitätsorientierung und Lernfähigkeit die Wachstumspotentiale der Bank systematisch weiterentwickeln." Wichtig ist ihm, dass der Erfolg im Team entsteht: "Ich freue mich darauf, mit dem leistungsstarken und sympathischen Team von DONNER & REUSCHEL die Zukunft dieses besonderen Bankhauses gestalten zu können."

