Donner & Reuschel Privatbank AG

Privatbank DONNER & REUSCHEL startet in Baden-Württemberg

Hamburg/München (ots)

Das vielfach ausgezeichnete Bankhaus DONNER & REUSCHEL ist ab sofort auch in Stuttgart vertreten. Unter Leitung von Thomas Nerlinger, Leiter Private Banking Süd, setzt die Privatbank ihre Wachstumsstrategie fort und baut nun auch in Baden-Württemberg auf Nähe, qualifizierte Beratung und den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. Für das Team konnten aus der Region sehr erfahrene und langjährig verwurzelte Berater gewonnen werden, die sich durch eine hohe Kundenorientierung und Professionalität auszeichnen.

Bis Ende des Jahres operiert das Team aus den Räumen der "Collection" in der Königstraße 27 heraus. Anfang 2023 zieht die Bank-Dependance dann mit fest gemieteten Räumen beim exklusiven Workspace-Anbieter Satellite Office ein - an der Königstraße 35. Wie bereits in Düsseldorf will das Bankhaus auch in Stuttgart die perfekte Kombination aus exklusiven Büroräumen mit hervorragender Infrastruktur für sich nutzen. Moderne Büros, großzügige Empfangsräume und diskrete Besprechungsmöglichkeiten bilden den idealen Rahmen für das Stuttgarter Team.

Vor Ort werden dann neben Private Banking- und Unternehmerkunden auch institutionelle Anleger betreut. Zur Eröffnungsfeier am 5. Juli 2022, zu der DONNER & REUSCHEL-Vorstandssprecher Marcus Vitt ins "Cube" im Kunstmuseum Stuttgart eingeladen hat, wird Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper anwesend sein und das neue Team begrüßen. Anschließend wird Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident und mehrfacher EU-Kommissar, der auch Beiratsvorsitzender der Bank ist, in einem spannenden Vortrag die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage beleuchten. Vorstandssprecher Marcus Vitt: "Stuttgart ist das Zentrum einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen in Deutschland. Mit unserem neuen Standort mitten in Baden-Württemberg wollen wir nicht nur die Nähe zu unseren Kunden ausbauen, sondern auch unsere Netzwerke und das Geschäft erweitern, von denen unsere Kunden über die regionalen Grenzen hinaus profitieren."

Die Privatbank DONNER & REUSCHEL befindet sich auf kontinuierlichem Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr wurden mit Bremen im Januar und Düsseldorf im September gleich zwei neue Standorte eröffnet. Das Bankhaus, das auf eine fast 225-jährige Geschichte zurückblickt, erzielte 2021 mit rund 17 Mio. Euro vor Steuern ein ausgesprochen erfolgreiches Ergebnis.

Weitere Informationen über das Bankhaus finden Sie unter: www.donner-reuschel.de

Über DONNER & REUSCHEL

DONNER & REUSCHEL ist eine exklusive Privatbank mit Sitz in Hamburg, Kiel, München, Bremen, Düsseldorf und Stuttgart (ab Juli 2022). Das Bankhaus setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung für vermögende Privatkunden, Unternehmer- und Immobilienkunden sowie institutionelle Anleger und Vermögensverwalter. DONNER & REUSCHEL verwaltetet ein Vermögen von rund 33,9 Mrd. Euro. Gegründet wurde das Bankhaus als Conrad Hinrich Donner Bank bereits 1798. Im Jahr 1990 kam die SIGNAL IDUNA Gruppe als starker Partner und Aktionär hinzu. Seit der Fusion mit dem Münchner Bankhaus Reuschel & Co. im Jahr 2010 firmiert das Traditionshaus als DONNER & REUSCHEL AG und beschäftigt heute mehr als 540 Mitarbeiter. Weitere Informationen auf www.donner-reuschel.de

Original-Content von: Donner & Reuschel Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell