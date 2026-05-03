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"Catacombs" gewinnt 3satNachwuchspreis bei den 72. Kurzfilmtagen Oberhausen

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Mainz (ots)

Der Kurzfilm "Catacombs" (Deutschland 2026, 29 Minuten) von Shehab Fatoum gewinnt den 3satNachwuchspreis im Deutschen Wettbewerb der 72. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und umfasst das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag im 3sat-Programm zu präsentieren. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 3. Mai 2026, im Lichtburg Filmpalast in Oberhausen statt. Überreicht wird der 3satNachwuchspreis von Stefan Zekorn, stv. Chef vom Dienst 3sat.

In der Begründung der Jury des Deutschen Wettbewerbs heißt es: "Ein Film, der Perspektiven verschiebt, weil sein Standpunkt wackelt. Er sucht nach Form in Kapiteln und in der griechischen Mythologie. Der in Syrien geborene Filmemacher erzählt von der Unmöglichkeit einer Rückkehr in ein Davor – und erweitert damit nicht nur den Deutschen Wettbewerb, sondern auch den Blick auf Deutschland selbst.“

Der Jury gehören in diesem Jahr an: Kurator Mikosch Horn, Filmemacherin Ebba Jahn und Filmemacherin Eva Könnemann.

Anlässlich der 72. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen präsentiert 3sat fünf Wettbewerbsbeiträge aus den vergangenen Jahren in der 3satMediathek: "Monument" von Maksim Avdeev (2024), "Chrysanthemum" von Jingyuan Luo (2025), "ghosting mother" von Bernard Mescherowsky (2025), "Wenn der Nebel kommt" von Laurentia Genske (2023) sowie "Trübes Wasser" von Elena Wiener (2022). "Trübes Wasser" steht in der 3satMediathek noch bis Freitag, 24. Juli 2026, zur Verfügung, die vier anderen Filme sind bis Freitag, 31. Juli 2026, dort zu sehen.

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