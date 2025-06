3sat

"Die Schweiz und die Uhren": 3sat-Doku über eine Branche zwischen Tradition und Umbruch

Schweizer Uhren gelten als Maßstab für Präzision, Innovation und Exklusivität. Die Branche hat schon so manche Krise überlebt. Aktuell steht sie wegen der US-Strafzölle unter Druck. 3sat blickt am Mittwoch, 25. Juni 2025, um 20.15 Uhr in "Die Schweiz und die Uhren" von Maria-Christina Degen hinter die Kulissen der prestigeträchtigsten Branche der Schweiz. Die Dokumentation ist am Ausstrahlungstag ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek zu sehen.

Krisen und Meilensteine der Schweizer Uhrenindustrie

Als die Genfer Uhrenmesse "Watches and Wonders" am 1. April 2025 eröffnet wird, ist die Welt noch in Ordnung. Nur wenige Tage später dann der Schock: US-Strafzölle von 31 Prozent treffen einen der wichtigsten Exportmärkte für Schweizer Luxusuhren. Die Branche kennt Krisen – und reagiert mit Erfindungsgeist, wie einst in der Quarzkrise, als die "Swatch" zum Kassenschlager und Kultobjekt wurde. Ein Meilenstein in der Geschichte der Uhrmacherei.

Nachhaltigkeit im Luxusmarkt

In der Schweiz gibt es etwa 700 Uhrenmarken. Die Dokumentation stellt einige der Unternehmen vor, beobachtet wie Uhrmacherinnen und Uhrmacher exklusive Einzelstücke mit individuellen Ziffernblättern und Gehäusen schaffen, spricht mit dem Nachwuchs und erzählt die Geschichte der Uhrmacherei in der Schweiz und schaut nicht zuletzt auch darauf, wie junge Unternehmerinnen und Unternehmer nachhaltige Uhren im Luxussegment für die Kreislaufwirtschaft entwickeln. Zu ihnen gehören Nicolas Freudiger, Cédric Mulhauser und Singal Depéry, die 2020 den heiß umkämpften Luxusmarkt revolutionieren möchten. "Wir haben eine sehr klare Vision: wir wollen Luxus ins Zentrum der ökologischen Transformation rücken", erläutert Nicolas Freudiger. Immerhin konnten sie den Hollywoodstar und Umweltaktivisten Leonardo DiCaprio als Investor gewinnen. Das brachte viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Druck.

