Barocke Klänge und ABBA-Songs: Konzert-Highlight in 3sat

Die Megahits der ikonischen schwedischen Band ABBA treffen, neu arrangiert, auf die Tanzmusik des französischen Barockkomponisten Jean-Philippe Rameau. Zu sehen ist "Dancing Queen. ABBA trifft auf Rameau" als Erstausstrahlung bereits jetzt in der 3satMediathek. Im TV zeigt 3sat das Konzert am Mittwoch, 1. Januar 2025, um 19.30 Uhr.

Wenn die virtuose Saxofonistin Asya Fateyeva und das renommierte Barockensemble "lautten compagney BERLIN" die größten ABBA-Hits mit Kompositionen von Jean-Philippe Rameau kombinieren, entstehen neue, beeindruckende Klangwelten. Und man vergisst, dass rund 250 Jahre zwischen Barock und Pop liegen. Die musikalischen Gemeinsamkeiten sind groß – sie reichen von originellen und eingängigen Melodien bis hin zu mitreißenden Tanzrhythmen.

In den fantasievollen Arrangements der "lautten compagney BERLIN" wurden die Stimmen der ABBA-Sängerinnen Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad effektvoll auf das Saxofon übertragen. Das "Dancing Queen"-Konzert wurde im Oktober 2024 in der Kirche St.-Elisabeth in Berlin-Mitte aufgezeichnet.

3sat zeigt "Dancing Queen" im Rahmen des Thementags "Klassik nonstop". Mit ihm läutet 3sat am Montag, 1. Januar 2025, ab 6.00 Uhr das neue Jahr ein. Zu sehen sind herausragende Konzerte, Stars der Szene sowie Dokumentationen rund um die Welt der klassischen Musik.

