3sat zeigt dokumentarisches Roadmovie "Vor dem Ende des Sommers"

Mainz (ots)

Montag, 30. Mai 2022, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

Mit Freunden durch Frankreich: 3sat zeigt das dokumentarische Roadmovie "Vor dem Ende des Sommer" (Schweiz/Frankreich 2017; Originaltitel: "Avant la fin de l'été") von Maryam Goormaghtigh (Regie, Kamera und Drehbuch) am Montag, 30. Mai 2022, 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung. Der Film 30 Tage lang nach Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek verfügbar.

Nach fünf Jahren Studium in Paris hat Arash die Nase voll von Frankreich. Der Iraner hat das Gefühl, hier nicht glücklich zu werden. In der Hoffnung, dass er doch bleibt, überreden ihn seine Freunde Hossein und Ashkan, noch eine letzte gemeinsame Reise zu machen. So brechen die drei ungleichen Freunde schon bald mit vollgepacktem Auto in den südfranzösischen Sommer auf: Campingplätze, Bier, Straßenfeste, frische Meeresluft. Und eines Tages lernen sie die Musikerinnen Charlotte und Michèle kennen. Ob Arash jetzt immer noch in den Iran zurück will?

Mehr zum Film und zur 3satDokumentarfilmzeit im 3sat-Pressetreff unter https://kurz.zdf.de/w7cD/.

