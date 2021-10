3sat

"nano spezial: Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2021"

Freitag, 8. Oktober 2021, 18.30 Uhr Erstausstrahlung

Am 10. Oktober überreicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Umweltpreis 2021 in Darmstadt. 3sat stellt in "nano spezial: Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2021"am Freitag, 8. Oktober 2021, 18.30 Uhr, die diesjährige Preisträgerin und den diesjährigen Preisträger vor. Gregor Steinbrenner führt durch die Sendung.

Seit 1993 verleiht die unabhängige Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) den mit 500 000 Euro höchstdotierten Umweltpreis Europas. In diesem Jahr geht der Deutsche Umweltpreis an Prof. Dr. Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main. Die international renommierte Wissenschaftlerin wird für ihre Forschung zur Bedeutung der biologischen Vielfalt für Erde und Mensch ausgezeichnet. Sie teilt sich den Preis mit dem weltweit anerkannten Moorforscher der Universität Greifswald Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten, der für seine jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit über Moore als Klimaschützer – und den gravierenden Folgen von Moor-Entwässerung für die Erderwärmung – geehrt wird.

Außerdem trifft "nano"-Moderator Gregor Steinbrenner Ursula Sladek, Preisträgerin des Deutschen Umweltpreises von 2013. Sie erzählt von ihrem Kampf gegen die Atomkraft, der Gründung der eigenen Ökostromwerke und ihrem Besuch bei Barack Obama.

