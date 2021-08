3sat

"Kaminer Inside" in 3sat: das Märchenschloss Neuschwanstein

Samstag, 28. August 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Auf einen zerklüfteten Felsen in 1000 Metern Höhe gebaut: Neuschwanstein gilt als berühmtestes Märchenschloss der Welt. Der Schriftsteller Wladimir Kaminer besucht in einer neuen Ausgabe der 3sat-Reihe "Kaminer Inside" Schloss Neuschwanstein. Er wandelt auf den Spuren seines Bauherrn, König Ludwig II. von Bayern, erkundet das Allerheiligste des Schlosses, lässt sich notwendige Restaurationsarbeiten erklären, begegnet hingebungsvollen Fans des Monarchen und begibt sich auf die Spuren seines rätselhaften Todes. 3sat zeigt "Kaminer Inside: Schloss Neuschwanstein" am Samstag, 28. August 2021, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Die Dokumentation ist ein Jahr lang in der 3satMediathek verfügbar.

Der "Kini", wie König Ludwig II. von Bayern (1845 bis 1886) auch genannt wurde, ließ seine idealisierte Vorstellung einer alten deutschen Ritterburg vor 150 Jahren errichten. Doch bei aller Romantik wollte Ludwig II. nicht auf den Komfort verzichten, den seine Zeit bereits zu bieten hatte. So ist Neuschwanstein hinter den Kulissen auf dem modernsten Stand der Technik des späten 19. Jahrhunderts: mit einer Zentralheizung, einem Telefon, fließendem Wasser und einer Toilette mit automatischer Wasserspülung. Die Fertigstellung des Schlosses erlebte der König allerdings nicht mehr, da er im Juni 1886 auf mysteriöse Weise starb.

Aufgrund der Coronapandemie war Neuschwanstein monatelang geschlossen – eine einmalige Gelegenheit für Wladimir Kaminer, das Schloss so zu erleben, wie es sich Ludwig II. gewünscht hatte: als Rückzugsort, ohne Tausende von Besucherinnen und Besuchern, die normalerweise durch die Gänge strömen. Denn Neuschwanstein gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt, jedes Jahr pilgern bis zu 1,5 Millionen Gäste nach Schwangau. Das hat Spuren hinterlassen: Touristinnen und Touristen tragen Staub, Feuchtigkeit und Schmutz in das Schloss. Die Folgen: Textilien schimmeln, die Wandfarben verblassen, das Parkett ist kaputt. Für mehr als 20 Millionen Euro wird Neuschwanstein jetzt erstmals seit 130 Jahren restauriert. Ein Mammutprojekt: 93 Räume und mehr als 2300 Einzelobjekte, Gemälde, Möbel, Textilien, Fenster, Türen und Wände werden aufgearbeitet.

Auf seiner Entdeckungsreise erfährt der Schriftsteller von Schlossdirektor Christian Luksch und Schlossführer Maximilian Schranner viel Interessantes über das imposante Bauwerk, lässt sich von dem "König-Ludwig-II.-Experten" und Besitzer der größten Ludwig-II.-Sammlung der Welt, Sepp Schleicher, in die Geheimnisse des "Kini" einweihen, schaut den Restauratorinnen Tina Naumovic und Andjelka Lissner bei der Arbeit über die Schulter und hält einen Plausch mit Armin Lang, der am Fuße von Schloss Neuschwanstein seit vielen Jahren einen Souvenirshop betreibt.

