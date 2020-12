3sat

3satKulturdoku "Countdown Humboldtforum"

Ein Blick hinter die Kulissen kurz vor der Eröffnung

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Samstag, 12. Dezember 2020, 19.20 Uhr Erstausstrahlung Es ist das größte und strittigste Kulturprojekt Deutschlands: das Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss. Mehrfach wurde die Eröffnung verschoben. Am 17. Dezember soll nun eine digitale Teileröffnung in Form von Livestreams und Online-Führungen erfolgen. Die Filmautoren Stephan Merseburger und Carola Wedel werfen in der 3satKulturdoku "Countdown Humboldt Forum. Jahrhundertprojekt Museumsinsel" am Samstag 12. Dezember 2020, 19.20 Uhr, einen Blick hinter die Kulissen und geben erste Einblicke in die geplanten Ausstellungen. Die Dokumentation ist ein Jahr lang in der 3satMediathek abrufbar. Die Fassade des neugebauten Berliner Stadtschlosses lässt Preußens Glanz und Gloria wiederauferstehen, dahinter verbirgt sich ein funktionaler Neubau. Dort werden künftig die ethnologischen und asiatischen Sammlungen der Hauptstadt zu sehen sein: Objekte "fremder", oft vergangener Kulturen und auch hochumstrittene Exponate aus der Zeit des Kolonialismus wie die Benin-Bronzen. Zeitgeistig im Stil der Urban Art zielt vor allem die Berlin-Etage auf ein junges, weltoffenes Publikum. Die Erwartungen an das Haus sind riesig: Es soll Wissen über die Geschichte des Ortes vermitteln, sich den deutschen Kolonialverbrechen stellen und zugleich ein Ort für Dialog, Wissenschaft, Unterhaltung und Begegnung sein. Gemeinsam mit maßgeblichen Akteuren wie Hartmut Dorgerloh (Generalintendant des Humboldt Forums), Hermann Parzinger (Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz) und Paul Spies (Berlin Museum) erkunden Merseburger und Wedel das neue Gebäude, treffen Künstler wie Cynthia Schimming und Jermain Raffington und lassen Kritikerinnen und Kritiker des Humboldt Forums zu Wort kommen, darunter Gregor Gysi und Bénédicte Savoy. Zudem lässt der Film die bewegte Geschichte des Ortes Revue passieren - vom Kaiserreich über die Schloss-Sprengung und den Bau des Palasts der Republik in der DDR bis zu dessen Abriss nach der Wende. Redaktionshinweis: Am Dienstag, 15. Dezember 2020, zeigt ZDFinfo um 14.15 Uhr eine 30-minütige Fassung der Dokumentation "Countdown Humboldt Forum", am Sonntag, 3. Januar 2021, 17.55 Uhr, sendet das ZDF die Reportage "Prunk, Protz und Preußen. Das Berliner Schloss", ebenfalls von Carola Wedel und Stephan Merseburger. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/countdownhumboldtforum Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell