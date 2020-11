"WissenHoch2" in 3sat über "Medizin nach Maß"

3sat

Es gibt mehr als 100.000 Arzneimittel in Deutschland. Diese Vielfalt lässt vermuten, dass Beschwerden individuell behandelt werden. Doch tatsächlich werden Faktoren wie Alter, Gewicht und Geschlecht, die Einfluss auf die Wirksamkeit von Medikament haben, in der Behandlung bislang zu wenig berücksichtigt. "WissenHoch 2" beschäftigt sich am Donnerstag, 12. November 2020, ab 20.15 Uhr in der Wissenschaftsdoku "Medizin nach Maß" und der darauffolgenden Sendung "scobel - Medizin nach Maß" damit, was es mit der personalisierten oder individualisierten Medizin auf sich hat. Beide Sendungen sind ab Sendedatum fünf Jahre lang in der Mediathek verfügbar.

Die 3sat-Dokumentation "Medizin nach Maß" von Volker Wasmuth und Patrick Zeilhofer zeigt, wie die Forschung Erkenntnisse der Onkologie auf Volkskrankheiten wie kardiovaskuläre Erkrankungen oder Diabetes überträgt und versucht, eine große Zahl an Erkrankten möglichst zielgenau zu therapieren. "Personalisierte" oder "individualisierte Medizin" steht für einen wachsenden Trend in der Medizin, bei welcher versucht wird, für immer kleinere Patientengruppen eine passgenaue Therapie zu finden. In der Onkologie beispielsweise identifizieren Ärzte bereits die Mutationsform eines Tumors und bekämpfen ihn zielgenau. Sie sammeln Patientendaten in riesigen Datenbanken und kommen durch Querverbindungen zu neuen Therapien. Andererseits wird noch viel zu häufig nach "Schema F" behandelt. Frauen brauchen beispielsweise meist eine andere Dosierung von Medikamenten als Männer. Doch weil viele Wirkstoffe, die auf dem Markt sind, ausschließlich an jungen Männern getestet wurden, ist die Dosierung für Frauen oft nicht passend.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, vertieft Gert Scobel mit seinen Gästen das Thema in seiner Livesendung "scobel - Medizin nach Maß".Bislang war die personalisierte Medizin für die Pharmabranche zu aufwendig und zu wenig lukrativ, nun soll nun die Digitalisierung helfen: Umfangreiche Patientendaten sollen über Algorithmen ausgewertet werden und Ärzten wichtige Hinweise auf eine passgenaue Behandlung geben. So sollen bestehende Krankheiten geheilt werden oder, noch besser, Krankheiten erst gar nicht entstehen. Wie realistisch ist der Traum vom langen gesunden Leben, und was kostet er? Kann bei solchen Mengen personenbezogener Daten noch Anonymität garantiert werden? Und welche ethischen Bedenken gibt es?

In 3sat steht mit "WissenHoch2" der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

