"WissenHoch2" in 3sat: Doku "Die Sprache der Wale" und "scobel - Rätselhaftes Bewusstsein"

Donnerstag, 29. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr

Die Sprache der Tiere zu verstehen, das ist ein uralter Menschheitstraum. Seit jeher versuchen Wissenschaftler das Geheimnis zu lüften und zu erforschen: Haben Tiere ein Bewusstsein? Und wenn ja: Inwieweit unterscheidet es sich von dem der Menschen? Damit beschäftigt sich am Donnerstag, 29. Oktober 2020, ab 20.15 Uhr, "WissenHoch2" in 3sat mit der Dokumentation "Die Sprache der Wale" von Volker Barth und der Sendung "scobel - Rätselhaftes Bewusstsein".

Biologen sind sich einig darin, dass Tiere miteinander kommunizieren. Doch welche Bedeutung haben beispielsweise die typischen Laute und akustischen Signale der Wale - ähneln sie der menschlichen Sprache? Schwertwale leben in kleinen Familien, in denen sie sich über eigene Lautdialekte verständigen. Die Dokumentation "Die Sprache der Wale" von Volker Barth begleitet ein Forscherteam der Universität Erlangen um Elmar Noeth und Rachael Cheng, das im kanadischen Pazifik drei Jahre lang Bewegungs- und Schalldaten verschiedener Schwertwalfamilien sammelt. So wollen die Forscher einen möglichen Zusammenhang zwischen Rufmustern und ihrem Verhalten untersuchen. Mit speziellen Mikrofonen nehmen sie den Unterwasserschall auf und beobachten das Verhalten der Meeressäuger. Sie versuchen die Position der Tiere zu bestimmen und die Walrufe zu klassifizieren. Die Forschung bleibt nicht ohne Schwierigkeiten, zeigt jedoch bereits jetzt auf, dass sich das Verständnis hochkommunikativer Tierarten in den nächsten Jahren wandeln wird.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Sendung "scobel - Rätselhaftes Bewusstsein". Oktopoden sind zu erstaunlichen Leistungen fähig: Sie knacken Kokosnüsse, können kleinste Behältnisse verlassen, erkennen Menschen wieder, können ihre Farbe innerhalb von Sekunden ändern und sich sogar optisch in Felsbrocken verwandeln. Ihre 500 Millionen Neuronen nutzen sie dabei äußerst effektiv und sogar dezentral: Sie verfügen über neun Gehirne. Die Evolution hat damit ein System hervorgebracht, das auch bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz eine Rolle spielen kann. Wie steht es aber um die Entwicklung des Bewusstseins beim Oktopus? Und was ist mit dem menschlichen Bewusstsein? Wo entsteht es und wie grenzen wir Menschen es von dem Bewusstsein der Tiere ab? Darüber spricht Gert Scobel mit seinen Gästen Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, Matthias Kaschube, Professor für Computertechnik und Mathematik an der Goethe-Universität Frankfurt, sowie Michael Pauen, Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität.

Auch auf seinem YouTube-Kanal "Scobel" befasst sich 3sat-Moderator Gert Scobel mit Oktopoden. In der Langversion seines Interviews - Ausschnitte daraus sind in der "scobel"-Sendung am Donnerstag, 29. Oktober 2020, zu sehen - spricht er ausführlich mit dem australischen Philosophen und Tiefseetaucher Peter Godfrey-Smith über Tentakel, Evolution und Intelligenz. Das Video geht am Sendetag nachmittags online. Der YouTube-Kanal, der seit einem Jahr jeden Donnerstag neuen Content bietet und mit derzeit über 66.000 Abonnentinnen und Abonnenten überaus erfolgreich ist, ist inhaltlich ähnlich interdisziplinär ausgerichtet wie die wöchentliche 3sat-Sendung "scobel", nimmt aber eine stärker philosophisch orientierte Perspektive ein. Von besonderem Interesse waren in den letzten Monaten vor allem die Videos, die sich mit Themen rund um Corona beschäftigten und aktuell Bezug auf die Krise nahmen: https://www.youtube.com/scobel.

In 3sat steht mit "WissenHoch2" der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2 Die Doku "Die Sprache der Wale" für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten als Videostream: https://kurz.zdf.de/nKQig4/ "Scobel" bei YouTube: https://youtube.com/scobel 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

