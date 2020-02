Rheinische Post

Erfinder des Lego-Männchens gestorben

Düsseldorf (ots)

Der Vater des Lego-Männchens, Jens Nygaard Knudsen, ist tot. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Onlineausgabe) unter Berufung auf Knudsens Nachfolger Mark Stafford. Am Mittwoch war der Däne im Alter von 78 Jahren gestorben. Knudsen hinterlässt seine Frau, drei Kinder und zwei Enkelkinder. Wenn man so will, gehören auch rund acht Milliarden kleine Plastikfiguren zu den Hinterbliebenen. Das vier Zentimeter hohe, bewegliche Männchen war Knudsens größte unter wohl hunderten Erfindungen für den Konzern. 1978 wurde die "Minifigur" zum Patent angemeldet; bis heute wird sie unverändert genutzt.

