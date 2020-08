3sat-Doku: " Besonders normal: Familie auf Bewährung"

3sat

Freitag, 4. September 2020, 11.30 Uhr Erstausstrahlung

Das Recht auf Familie haben Menschen mit Beeinträchtigung per Gesetz. Aber oft traut man ihnen die Elternschaft nicht zu. Lukas Pordzig kämpfte vor Gericht um das Sorgerecht für seine beiden Kinder. Dafür musste er sogar umziehen. Stephanie Schmidt hat ihn und seine Kinder für die Doku "Besonders normal: Familie auf Bewährung" am Freitag, 4. September 2020, um 11.30 Uhr als Erstausstrahlung in 3sat, mehrere Monate lang im Alltag begleitet.

Lukas Pordzig hat eine Lernbeeinträchtigung. Seine Kinder blieben nach der Trennung zunächst bei der Mutter, dann kamen sie in unterschiedliche Pflegefamilien. Pordzig klagte das Sorgerecht ein und holte sie zu sich. Nun muss er beweisen, dass er der Vaterrolle gewachsen ist. Dafür ist er mit seinen Zwillingen extra nach Bielefeld gezogen. Die Stiftung Bethel bietet das Modell der Begleiteten Elternschaft an. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Psychologinnen und Psychologen begleiten dort Familien und unterstützen sie bei allen Fragen rund um das Thema Erziehung.

