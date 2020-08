3sat

Frauen und Fußball: 3sat zeigt Doku "Die Weltmeisterinnen - Als Bergisch Gladbach Geschichte schrieb"

Montag, 31. August 2020, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

1981 lud Taiwan zur ersten Fußballweltmeisterschaft der Frauen ein. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigte sich zurückhaltend: Bis 1970 war Frauenfußball in Deutschland offiziell verboten. Eine Nationalmannschaft der Frauen hatte man erfolgreich verhindert. Und so ging die Einladung an die deutschen Rekordmeisterinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach. In "Die Weltmeisterinnen - Als Bergisch Gladbach Geschichte schrieb" (Deutschland 2019) erzählt John David Seidler die Erfolgsgeschichte der Weltmeisterinnen aus Bergisch Gladbach. 3sat zeigt den Film am Montag, 31. August 2020, um 22.25 Uhr in der 3sat-Dokumentarfilmzeit in Erstausstrahlung.

Die ehemaligen Spielerinnen, die zum Teil noch in einer illegalen Thekenmannschaft auf einem Aschenplatz in Köln-Dellbrück begannen, erzählen im Film von den heute absurd anmutenden Bedingungen, unter denen sie für ihren großen Traum vom Fußball kämpften - gegen alle Widerstände und mit einer gehörigen Portion Humor. Ohne jede Unterstützung des DFB spielten sie vor hunderttausenden begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern in den WM-Stadien und live im taiwanesischen Fernsehen das Turnier ihres Lebens. Angeführt von Ausnahmetrainerin Anne Trabant-Haarbach, die gleichzeitig als Stürmerin mitspielte, wurde "Team Germany" aus Bergisch Gladbach Weltmeister. Begleitet von historischem Filmmaterial erzählt die Doku eine Fußballgeschichte, in der es um viel mehr geht als nur sportlichen Erfolg - nämlich um Gleichberechtigung und Anerkennung.

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit "Die Weltmeisterinnen - Als Bergisch Gladbach Geschichte schrieb" als Video-Stream in der 3sat-Mediathek: https://kurz.zdf.de/AT54s/

