Clint Eastwood wird 90 - 3sat zeigt fünf Filme mit dem US-Schauspieler und Regisseur

ab Freitag, 22. Mai 2020, 22.25 Uhr

Eine Legende des amerikanischen Kinos feiert Geburtstag: Am 31. Mai wird Clint Eastwood 90 Jahre alt. 3sat zeigt von Freitag, 22. Mai 2020, bis Freitag, 29. Mai 2020, fünf Filme mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Regisseur. Auftakt ist der Spielfilm "Million Dollar Baby" mit Clint Eastwood, Hilary Swank und Morgan Freeman in den Hauptrollen. In dem 2004 von Clint Eastwood selbst inszenierten Boxerdrama, bei dem er auch für die Musik verantwortlich war, spielt er den mürrischen Boxtrainer Frankie, der die junge Maggie trainieren soll. Doch er trainiert keine Frauen. Schließlich lässt er sich durch ihre Hartnäckigkeit erweichen und erklärt sich widerstrebend bereit, Maggie unter seine Fittiche zu nehmen. Sein hartes Training führt zum Erfolg und zur größten Herausforderung sowohl für Maggie als auch schließlich für ihn selbst. Desweiteren zeigt 3sat Clint Eastwood unter anderem als namenlosen Fremden in "Für eine Handvoll Dollar" und "Für ein paar Dollar mehr" und in der melodramatischen Gangsterkomödie "Die Letzten beißen die Hunde".

Alle Filme in der Übersicht: Freitag, 22. Mai 2020, 22.25 Uhr Million Dollar Baby Spielfilm, USA 2004 Regie, Musik: Clint Eastwood Samstag, 23. Mai 2020, 23.10 Uhr Sinola Spielfilm, USA 1972 Regie: John Sturges Sonntag, 24. Mai 2020, 22.00 Uhr Für eine Handvoll Dollar Spielfilm, BRD/Italien/Spanien 1965 Regie: Sergio Leone Sonntag, 24. Mai 2020, 23.40 Uhr Für ein paar Dollar mehr Spielfilm, BRD/Italien/Spanien 1965 Regie: Sergio Leone Freitag, 29. Mai, 22.25 Uhr Die Letzten beißen die Hunde Spielfilm, USA 1973 Regie: Michael Cimino

