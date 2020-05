3sat

Wie geht es nach Corona weiter? "Sternstunde Philosophie" mit Harald Welzer und Carolin Emcke in 3sat

Sonntag, 17. Mai 2020, 9.05 Uhr

Die meisten haben jetzt raus, wie Homeschooling, Homeoffice und Social Distancing gehen. Doch wie funktioiniert die Welt nach Corona? Sind die Erkenntnisse nachhaltig, und was haben die Menschen in den letzten Wochen erkannt? Über diese und weitere Fragen spricht die Schweizer Philosophin, Moderatorin und freie Journalistin Barbara Bleisch im Videogespräch mit dem Soziologen Harald Welzer und der Philosophin Carolin Emcke - zwei der wichtigsten Intellektuellen unserer Zeit. 3sat zeigt die Sendung aus der SRF-Gesprächsreihe "Sternstunde Philosophie" (Erstsendung: 26. April 2020) am Sonntag, 17. Mai 2020, um 9.05 Uhr.

Harald Welzer glaubt an eine bessere Zukunft. In seinen Büchern schreibt er: "Eine andere Welt ist möglich, wir müssen sie bloß wirklich wollen." Dennoch warnt er vor einem "Krisenaktionismus" in Zeiten der Pandemie. Zwar werde deutlich, dass staatliche Vorschriften durchaus goutiert würden, wenn die Menschen verstanden hätten, was auf dem Spiel stehe. Dennoch: Ein nachhaltiger Umbau der Gesellschaft bedürfe der demokratischen Legitimierung. Carolin Emcke plädiert in dem Gespräch mit Barbara Bleisch dafür, dass sich die Gesellschaft erst einmal in der neuen Gegenwart zurechtfinden müsse, bevor über das Danach gesprochen werden könne. Sie lenkt einmal mehr den Blick auf das, was jetzt geschieht - etwa mit Europa: Manche Kräfte seien angesichts der Krise bereit, Europa zu verraten.

