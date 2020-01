3sat

Legendäre Paare in 3sat

Lauren Bacall und Humphrey Bogart sowie Ali MacGraw und Steve McQueen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 1. Februar 2020, ab 22.30 Uhr

Erstausstrahlungen

In der Reihe "Iconic Couples - Legendäre Paare" blickt Bertrand Tessier am Samstag, 1. Februar 2020, ab 22.30 Uhr in 3sat auf das Leben und die Beziehung von Lauren Bacall und Humphrey Bogart sowie von Ali MacGraw und Steve McQueen.

Humphrey Bogart traf seine große Liebe 1944 bei den Dreharbeiten zu "Haben und Nichthaben". Bogart spielte die Hauptrolle neben einem jugendlichen Model, das es im Jahr zuvor auf das Cover von "Harper's Bazaar" geschafft hatte: Lauren Bacall. Der 44-jährige Bogart und die 19-jährige Bacall verliebten sich und blieben bis zu Bogarts Tod ein Paar. Die Filme "Tote schlafen fest", "Die schwarze Natter" und "Gangster in Key Largo" krönten die Schauspielkarriere dieses Kultpaares. Für "Iconic Couples - Legendäre Paare" gewährte Stephen Bogart, der 1949 geborene Sohn des Paares, dem Filmemacher Bertrand Tessier Zugang zum Familienarchiv. In dem Film am Samstag, 1. Februar 2020, 22.30 Uhr, sind Filmausschnitte aus "Der versteinerte Wald", "Entscheidung in der Sierra", "Der Malteser Falke", "Casablanca", "Haben und Nichthaben", "Tote schlafen fest", "Die schwarze Natter", "Gangster in Key Largo" und "Wie angelt man sich einen Millionär?" zu sehen. Mitwirkende sind neben Stephen Bogart Eric Lax, Eddie Muller, Marc Wanamaker, Philippe Labro, Juliette Michaud und François Guérif.

Im Anschluss, um 23.25 Uhr, geht es um das Liebespaar Ali MacGraw und Steve McQueen: Ali MacGraw verlieh als Model Chanel No. 5 ihr Gesicht. Steve McQueen lernte sie bei den Dreharbeiten zu Sam Peckinpahs Film "Getaway": Der einzige Film, den sie gemeinsam drehten, ist voller Erotik. Als sie ein Paar wurden und heirateten gab Ali MacGraw ihre Karriere auf. Doch die Ehe verlief nicht glücklich, die beiden trennten sich schließlich nach sechs Jahren. Mitwirkende der Dokumentation sind Neile Adams, die erste Frau von Steve McQueen, Chad McQueen, ihr gemeinsamer Sohn, David Foster, Produzent von "Getaway", John McKenna, Regisseur von "The Man and Le Mans", Brett Morgen, Regisseur von "The Kid Steps in the Picture", Marc Eliot, Autor von "Steve McQueen. A Biography", Anna Wintour, Chefredakteurin der "Vogue", und Lisa Immerdino Vreeland, Regisseurin von "Diana Vreeland - Das Auge muss reisen".

Die letzten beiden Folgen von "Iconic Couples - Legendäre Paare" zeigt 3sat am Samstag, 29. Februar, ab 22.15 Uhr. Dann geht es um die Beziehung zwischen Ingrid Bergman und Roberto Rossellini sowie Katharine Hepburn und Spencer Tracy.

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/iconiccouples

Video-Streams im 3sat-Pressetreff unter: https://kurz.zdf.de/ZUU/

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell