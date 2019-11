3sat

Ein Vermögen für die Wissenschaft: "Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat mit Doku und Wissenstalk "scobel"

Donnerstag, 14. November 2019, ab 20.15 Uhr Mit Erstausstrahlungen

Stiftungen fördern die Wissenschaft mit sehr viel Geld. Bleiben Transparenz und Kontrolle dabei auf der Strecke? Das ist Thema in "Wissenschaft am Donnerstag" am 14. November 2019, ab 20.15 Uhr: 3sat zeigt die Dokumentation "Ein Vermögen für die Wissenschaft" und den Wissenstalk "scobel - Vermögen verpflichtet" in Erstausstrahlung. Im Wissenschaftsbetrieb ist es schwer, an Geldgeber für Forschungsprojekte zu kommen. Ohne die Förderung von Stiftungen würde es viele Projekte gar nicht geben. Doch ist es demokratisch, wenn Personen oder Unternehmen durch Stiftungen Steuern sparen und gleichzeitig bestimmen, wofür das Stiftungsgeld ausgegeben wird? Die Zahl der Stiftungen in Deutschland hat sich in diesem Jahrzehnt mehr als verdreifacht, die großen Philanthropen des 21. Jahrhunderts verbinden Unternehmergeist mit dem Wohltätigkeitsaspekt - und sparen dabei jede Menge Steuern. Und anders als in den USA sind Stiftungen in Deutschland nicht zur Veröffentlichung ihrer Daten verpflichtet.

Im Januar 2019 wurde in Heilbronn eine Zweigstelle der TU München eröffnet. Die Außenstelle wird komplett von der Dieter Schwarz Stiftung getragen. Im Zentrum steht die Erforschung des ökonomischen Wandels durch die Digitalisierung, vor allem am Beispiel von Familienunternehmen und Technologie-Start-ups. Braucht die Wissenschaft diese Forschung oder werden hier Unternehmensinteressen mit dem Siegel einer renommierten Universität geadelt? Die Dokumentation "Ein Vermögen für die Wissenschaft" von Konstantin Wittwer und Stefan Hoge stellt dieses und andere Beispiele für stiftungsfinanzierte Forschung vor, beleuchtet das Stiftungswesen und untersucht, welche Rolle Stiftungen in Wissenschaft, Forschung und Bildung einnehmen.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt der Wissenstalk "scobel - Vermögen verpflichtet". 1997 wurde die Vermögensteuer in Deutschland abgeschafft. Eine Reformierung, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, gibt es bis heute nicht. Wie kann unsere Gesellschaft so verändert werden, dass sie wieder gerechter und sozialer wird? Welche Lösungsansätze gibt es bereits, und warum werden sie nicht umgesetzt? Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen über die Gründe gesellschaftlicher Unterschiede, die Verantwortung der Vermögenden und über die Frage, warum von einer neuen Solidarität innerhalb der Gesellschaft alle profitieren würden.

In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

