3sat

"Grand Prix in Israel - Kein bisschen Frieden": 3sat-Dokumentation über die Konflikte im Vorfeld der medialen Großveranstaltung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 4. Mai 2019, 19.20 Uhr Erstausstrahlung

Boykott oder Party? Am 18. Mai 2019 findet der Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv statt - mit 42 teilnehmenden Ländern und vielen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, doch der ESC wird immer mehr zur Bewährungsprobe für Israel. Die Dokumentation von Daniel Böhm "Grand Prix in Israel - Kein bisschen Frieden" am Samstag, 4. Mai 2019, 19.20 Uhr, in 3sat berichtet über die Lage vor Ort.

Erste Konflikte gab es bereits zu Beginn. Die israelische Regierung bestand darauf, die mediale Großveranstaltung in Jerusalem abzuhalten. Nach dem Umzug der US-Botschaft sollte der ESC ein weiteres Zeichen für Jerusalem als "unteilbare" Hauptstadt Israels setzen. Allerdings hatte die Regierung die Rechnung ohne die Veranstalter gemacht. Diese verweigerten sich und drohten, den ESC abzusagen. Sie einigten sich schließlich auf Tel Aviv als Veranstaltungsort. Das Minenfeld aus politischen, religiösen und weltanschaulichen Konflikten ist damit aber keinesfalls entschärft.

Die 3sat-Dokumentation begleitet Veranstalter, Künstler, Befürworter und Gegner des ESC während der Vorbereitungen. Der linke Bürgermeister Tel Avivs, Ron Huldai, ein Kritiker der Regierung Netanjahu, will zeigen, dass Tel Aviv eine weltoffene und tolerante Stadt ist - passend zum ESC-Slogan "Celebrate Diversity". Bunte Vielfalt, verschiedene Lebensstile, Toleranz, Offenheit gegenüber anderen, all das will der ESC sein. "Dare to Dream - Wage zu träumen" ist das diesjährige Motto. Kann es Israel gelingen, ein guter Gastgeber zu sein? Oder wird der ESC die inneren Konflikte und Widersprüche des Landes noch verstärken?

Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell