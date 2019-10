NABU

Presse-Einladung/Terminhinweis (9./10.11.)

NABU-Bundesvertreterversammlung und Neuwahl des Präsidiums

Berlin (ots)

Am 9. und 10. November treffen sich in Berlin fast 260 Delegierte aus dem gesamten Bundesgebiet zur jährlichen NABU-Bundesvertreterversammlung (BVV). Neben aktuellen umweltpolitischen Themen steht die alle vier Jahre stattfindende Wahl des Präsidiums auf dem Programm. NABU-Präsident Olaf Tschimpke wird nach 16 Jahren an der Verbandsspitze nicht erneut für das Amt kandidieren.

Den Delegierten liegt unter anderem eine Resolution zur Arten- und Klimakrise vor. Darin werden die politischen Entscheiderinnen und Entscheider in Bund, Ländern und der EU aufgefordert, Artensterben und Erdüberhitzung entschlossen zu bekämpfen. Auch soll über ein Grundsatzprogramm zum Planen und Bauen in Deutschland beraten werden.

Eröffnet wird die NABU-Bundesvertreterversammlung am Samstagvormittag von NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hält im Anschluss ein Grußwort. Journalistinnen und Journalisten laden wir am Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr herzlich zum öffentlichen Teil der BVV ein.

Termin: 9. November, 10:00 Uhr Ort: Titanic Hotel Chaussee,Chausseestraße 30, 10115 Berlin mit: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung unter presse@NABU.de

Vor Ort sind wir erreichbar unter: mobil 0173-9306515. Interviewanfragen an NABU-Präsident Olaf Tschimpke sowie die neue Verbandsspitze nach der Wahl (voraussichtlich Samstagnachmittag) bitte über die NABU-Pressestelle unter den genannten Nummern.

