PR-Bild Award 2022: Preisverleihung am 28. November in Hamburg

Hamburg (ots)

Am 28. November verleiht news aktuell im Hotel Le Méridien in Hamburg den PR-Bild Award 2022. Rund 200 Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen hatten über 450 Bilder eingereicht, von denen es 60 Motive auf die Shortlist schafften. Die dpa-Tochter vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 17. Mal. Durch die Preisverleihung führt die Radiomoderatorin und Journalistin Alicia Alvarez.

"Mit 42.000 Stimmen war die Beteiligung bei der öffentlichen Abstimmung so hoch wie noch nie. Umso gespannter bin ich, wer 2022 das Rennen um die besten PR-Bilder machen wird. Die Motive der diesjährigen Shortlist machen eine Entscheidung nicht leicht, denn sie sind alle auf einem sehr hohen handwerklichen und kreativen Niveau. Und sie beweisen, dass die Kommunikationsbranche visuelles Storytelling in den vergangenen Jahren stetig weiter professionalisiert hat", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild-Award.

Eine 21-köpfige Jury aus Medien- und PR-Profis hat über 450 Fotos gesichtet und aus den Einreichungen 60 Motive auf eine Shortlist gewählt. Im Anschluss hat die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit mehr als 42.000 Votes über die Bilder abgestimmt. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury entscheiden gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner.

Zur Preisverleihung im Hamburger Méridien erwartet news aktuell geladene Gäste in einem exklusiven, festlichen Rahmen. Moderiert wird der PR-Bild Award 2022 von Alicia Alvarez. Die Wahlhamburgerin ist u.a. Moderatorin und Redakteurin bei Radio Hamburg.

Bilder aus den folgenden Kategorien werden am 28. November ausgezeichnet:

- Hauptpreise: PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz

- Porträt

- NGO-Foto

- Social-Media-Foto

- Storys & Kampagnen

- Lifestyle

- Reisen

Die Bilder der Shortlist 2022 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer mit Bezug auf den PR-Bild Award 2022: https://dpafoto.egnyte.com/fl/Rs51TSu7wx

Shortlist 2022:

Lifestyle

Aid by Trade Foundation / D

Allerhand für CALA Boards / D

ETH Zürich / CH

Friedrich-Schiller-Universität Jena / D

infokontor GmbH für ElectricBrands / D

mococo medienmanufaktur für EDEKA Kulinarikwelten Stengel in Fürth / D

Philippines Department of Tourism / D (2 Nominierungen)

REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee / CH

Videmi GmbH & Co. KG / D

NGO

Aktion gegen den Hunger / D

CARE Deutschland / D (2 Nominierungen)

CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. / D

Dein-Sternenkind Stiftung / D

DRK Landesverband Sachsen e.V. / D

German Doctors e.V. / D

Give CHILDREN a Hand / CH

Tier im Fokus (TIF) / CH

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Porträt

anja jahn photography für Verlag Hoffmann und Campe / D

Feuerwehr Köln / D

HfK+G, Hochschule für Kommunikation und Gestaltung Stuttgart / D

infokontor GmbH für das BMI (Bundesministerium des Innern und für Heimat) / D

Klinikum Dortmund / D

semmel concerts / D

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH (3 Nominierungen)

Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH / D

Reisen

AHM Kommunikation für Füssen Tourismus und Marketing / D

CabriO Stanserhorn-Bahn / CH

Lieb Management & Beteiligungs GmbH für PADI (Professional Association of Driving Instructors) / D

Lieb Management & Beteiligungs GmbH für Royal Commission for AlUla / D

Lüneburger Heide GmbH / D

piroth.kommunikation GmbH für Pfronten Tourismus / D

Schweiz Tourismus / CH (2 Nominierungen)

KPRN network für Voice4Africa / D (2 Nominierungen)

Social-Media-Foto

Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) / D

Braunvieh Schweiz / CH

DKMS gGmbH / D

Festspielhaus Management GmbH / D

Feuerwehr Köln / D

Flughafen Stuttgart GmbH / D

Friedrich-Schiller-Universität Jena / D

Jucker Farm AG / CH

Stiftung Welterbe im Harz - Oberharzer Bergwerksmuseum / D

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

Storys & Kampagnen

Agentur BBK für St. Galler Kantonalschwingfest / CH

Audio Service GmbH / D

Deutsche Stiftung Denkmalschutz / D

Fink & Fuchs AG für Amazon Fire TV / D

Jugend am Werk / AT

Robeco Switzerland Ltd. / CH

Robert Josipovic Photography für Landestheater Linz / AT

Universitäts-Kinderspital Zürich / CH

WERTGARANTIE Group / D

WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KG für UFOP e. V. / D

JURY 2022:

- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

- Christina von Beckerath, PR & Internal Communications Managerin CLARK; Top #30u30 by PR Report

- Mirjam Berle, Mirjam Berle Consulting

- Christina Eistert, Kommunikationsexpertin

- Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics

- Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala"

- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

- Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

- Johannes Müller, Head of Sustainability & Communications Airbus Defence and Space, freiberuflicher Dokumentarfotograf

- Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)

- Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

- Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

- Dr. Judith Pöverlein, PR Manager Wort & Bild Verlag

- Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

- Frank Rumpf, Geschäftsführer news aktuell

- Susan Saß, Leiterin Unternehmenskommunikation familie redlich AG

- Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2022 und Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

- Jana Schwesig, Director of Communications FREE NOW

- Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service

- Maximilian Wolf, Content Strategist TikTok; Top #30u30 by PR Report

Social-Media-Hashtag: #prba22

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

