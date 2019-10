news aktuell GmbH

PR-Bild Award 2019: Preisverleihung am 24. Oktober in Hamburg

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 24. Oktober verleiht news aktuell im resonanzraum St. Pauli in Hamburg den PR-Bild Award 2019. Bereits zum 14. Mal kürt die dpa-Tochter herausragende PR-Fotografie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 600 Fotos haben 160 Unternehmen, Agenturen und Organisationen eingereicht, von denen es 60 Motive auf die Shortlist geschafft haben. Die Hamburger TV- und Radiomoderatorin Sabrina Ziegler sowie Moderator und Kolumnist Carsten Spengemann führen durch den Abend.

"Ich bin gespannt, welche Bilder das Rennen beim PR-Bild Award 2019 machen. Eines steht schon jetzt fest: Auch dieses Jahr sind wieder viele wirklich beeindruckende Motive auf der Shortlist - sehr kreativ, aber auch handwerklich auf höchstem Niveau", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards. "Mit unserem Preis möchten wir die Relevanz von PR-Fotografie bewusst machen und die Kommunikationsbranche darin bestärken, weiterhin auf professionelles visuelles Storytelling zu setzen."

Eine 20-köpfige Jury aus Medien- und PR-Experten hat über 600 Fotos gesichtet und aus den Einreichungen 60 Motive auf eine Shortlist gewählt. Im Anschluss haben über 14.000 Kommunikationsprofis über die Bilder öffentlich abgestimmt. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury entscheiden am Ende gemeinsam über die Sieger, die am 24. Oktober bekannt gegeben werden.

Zur festlichen Preisverleihung im Hamburger resonanzraum erwartet news aktuell rund 250 geladene Gäste aus der Medien- und PR-Branche. Moderiert wird der PR-Bild Award von Sabrina Ziegler und Carsten Spengemann. Sabrina Ziegler ist Hamburger TV-, Radio- und Eventmoderatorin und bei HAMBURG ZWEI sowie Radio Roland in Bremen tätig. Zudem ist sie bei Sat.1 in der Sendung "Endlich Feierabend" mit einer Verbraucher-Rubrik zu sehen. Carsten Spengemann ist seit 2017 fester Moderator und Experte bei ProSiebenMaxx/ProSieben bei "ranNFL", der erfolgreichsten Football Sportsendung im deutschen Fernsehen. Außerdem hat er eine feste Football-Kolumne in der BILD sowie bei ran.de und moderiert gemeinsam mit Mike Stiefelhagen den NFL-Podcast "Die Pille für den Mann".

Zudem erwartet die Gäste dieses Jahr ein Live-Auftritt des musikalischen Ausnahme-Talents Aneta Sablik. Die Sängerin gewann 2014 die RTL-Erfolgs-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Ihr Sieger-Song "The One", am selben Abend noch zum Download bereitgestellt, erreichte unmittelbar nach Veröffentlichung Platz 1 der Download-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aneta Sablik wird mit ihrer kraftvollen Stimme u.a. Songs von Beyoncé, Whitney Houston und Rita Ora performen.

Folgende Kategorien werden am 24. Oktober ausgezeichnet: - Hauptpreise: PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz - Portrait - NGO-Foto - Social-Media-Foto - Storys & Kampagnen - Lifestyle - Reisen Die Bilder der Shortlist 2019 können unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Diese 60 Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2019: http://na.cc/fLiOXI Veranstaltungstermin & Ort: 24. Oktober 2019 (Teilnahme nur für geladene Gäste) resonanzraum St. Pauli, Hamburg Shortlist 2019: NGO-Foto: achtung! GmbH für Sea-Watch e.V. / D Afghanischer Frauenverein e. V. / D Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. / D Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten / CH humedica e.V. / D Kindermissionswerk "Die Sternsinger" e.V. / D Kindernothilfe e.V. / D Lebenshilfe Wien / A medica mondiale e.V. / D Operation Restore Hope e.V. / D Portrait: Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / D Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. / D Constantin Film Verleih GmbH / D Department of Tourism Philippines / D Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK) / D Müllstadtkinder Kairo e.V. / D (zwei Bilder) Panik City Betriebs GmbH / D RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / D Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" / D Social Media-Foto: Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / D Circus Roncalli GmbH / D Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH / A Klinikum Dortmund gGmbH / D Kunstpalast Düsseldorf / D Lebenshilfe Wien / A Lindner Hotels AG / D Metropolink Festival / D RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / D Württembergischer Fußballverband e.V. / D Storys & Kampagnen: Alexianer Münster GmbH / D Carl Zeiss AG / D Deutsche Telekom AG / D Department of Tourism Philippines / D Fraport AG / D Hear the World Foundation / CH Nord Stream 2 AG / CH Rottmar Peter Lang GmbH & Co.KG für die Landwirtschaftliche Rentenbank / D RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / D Priora Suisse AG / 7132 Hotel / CH Lifestyle: Department of Tourism Philippines / D Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG / D FALKE KGaA / D Innogy SE / D Schweiz Tourismus / CH (zwei Bilder) Technische Universität Chemnitz / D Tertianum Service GmbH / D tesa SE / D Volkswagen Nutzfahrzeuge / D Reisen: Department of Tourism Philippines / D Ferris Bühler Communications GmbH für Edelweiss Air AG / CH Hamburg Marketing GmbH / D KPRN Network GmbH für Lernidee Erlebnisreisen / D Lieb Management & Beteiligungs GmbH für Philippine Department of Tourism / D Madeira Promotion Bureau / D Region Villach Tourismus GmbH / A Schnyder Werbung AG / CH Schweiz Tourismus / CH Visit Sweden GmbH / D Jury 2019: - Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" - Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations & Content - Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear - Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York - Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA - Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport - Theresa Hein, Talent der #30u30-Crew 2018, Master-Studentin und Gründerin von Hannoverlife - Jens Hungermann, bis Juli 2019: Chefredakteur Pressesprecher - Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stellvertretender Chefredakteur Gala - Kathrin Kraus, Fotochefin RTL 2 Fernsehen - Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag - Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln - Susanne Marell, Geschäftsführerin JP KOM - Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. - Monika Schaller, Executive Vice President of Corporate Communications & Responsibility bei Deutsche Post DHL Group - Sebastian Schneider, Head of PR & Distribution KEYSTONE-SDA-ATS und Fotograf - Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell - Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Leiter Büro Berlin Medienfachverlag Oberauer - Daniela Weltz, Kommunikationsreferentin Zurich Gruppe Deutschland - Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt Social-Media-Hashtag: #prba19 Kategorien: https://www.pr-bild-award.de/bildkategorien Wahlverfahren: https://www.pr-bild-award.de/wahlverfahren Teilnahmebedingungen: https://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen Sieger 2018: www.pr-bild-award.de/sieger2018 Partner: Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, https://www.ots.at/ Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, https://www.newsaktuell.ch/ Medienpartner: Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, https://www.pressesprecher.com/ Österreich: Horizont AT, https://www.horizont.at/home/news.html Schweiz: persönlich Verlags AG, https://www.persoenlich.com/ MUSICACT PREISVERLEIHUNG: Aneta Sablik: https://www.aneta-sablik.com/ Sponsoren Preisverleihung: CATWALK: https://www.catwalk-frankfurt.de/ Lindner Hotel Am Michel: https://www.lindner.de/hamburg-hotel-am-michel.html

Über news aktuell:

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Pressekontakt:

news aktuell GmbH

Janina von Jhering

Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 40/4113 - 32598

vonjhering@newsaktuell.de

https://twitter.com/JvJhering



Presse-Akkreditierung & VIP-Guestmanagement Preisverleihung PR-Bild

Award 24.10.2019:

SOCIETY RELATIONS & Communications

Brita Segger

Mundsburger Damm 2

22087 Hamburg

Telefon: +49 40 - 648 38 777

office@society-relations.de

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell