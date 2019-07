Presseportal.de mit neuer "smarter" Startseite

news aktuell GmbH

Presseportal.de, eines der reichweitenstärksten Portale Deutschlands, erhält eine neue Startseite. Der klassische, rückwärts-chronologische Feed aller Mitteilungen weicht einer datenbasierten Auswahl von Content, der in mehreren Content-Blöcken angezeigt wird. Ein erster Block zeigt die neun aktuellsten Meldungen, ein weiterer Block verweist auf die sechs beliebtesten Mitteilungen der letzten 24 Stunden und dann folgen fünf Blöcke mit jeweils drei neuesten Meldungen aus den Themenbereichen Medien/Kultur, Gesundheit/Medizin, Auto/Verkehr, Tourismus/Urlaub und Netzwelt.

Diese Neugestaltung der Startseite richtet sich vor allem an Neu- und Erstnutzer des Portals, die auf interessante Inhalte und die Möglichkeiten des Presseportals aufmerksam gemacht werden sollen. Dazu werden zum Beispiel auch zufällig ausgewählte Newsrooms für ein E-Mail-Abo vorgeschlagen.

"Wir wollen den Besuchern des Presseportals eine interessante und abwechslungsreiche Startseite präsentieren, die ihnen den Einstieg in den vielfältigen Content unserer Kunden erleichtert und dazu animiert, tiefer in die Webseite einzusteigen" so Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell.

Das Presseportal ist dank ausgeklügelter SEO-Architektur und seinen 13,6 Millionen Visits im Juni 2019 (Quelle: IVW) mehr als ein Archiv. Zahlreiche angebundene Multimedia-Datenbanken und internationale Publishing-Partner runden die Kommunikationsservices ab, mit deren Hilfe Text, Bilder, Audios und Videos an Journalisten, Follower und Multiplikatoren gelangen.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

